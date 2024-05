Il grande ritorno di Billie Eilish: cosa sappiamo del nuovo disco

Billie Eilish ha pubblicato "Hit Me Hard and Soft", il suo terzo attesissimo album in collaborazione con suo fratello Finneas

Fonte: IPA Billie Eilish

La aspettavamo da tanto. Billie Eilish è tornata con tanta nuova musica. La cantante ha pubblicato il suo terzo album, Hit Me Hard and Soft: 10 brani scritti e prodotti insieme al fratello Finneas. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo nuovo progetto.

Billie Eilish, il ritorno con “Hit Me Hard and Soft”

Li abbiamo sentiti insieme durante la notte degli Oscar 2024. Lei la voce, lui al piano, per cantare insieme What was I made for?, canzone vincitrice della categoria Miglior canzone originale e contenuta nella colonna sonora di Barbie. Già in quel momento, abbiamo capito che l’intesa tra Billie Eilish e suo fratello va ben oltre il legame parentale.

Ora, arriva la conferma. Billie Eilish ha infatti pubblicato Hit Me Hard and Soft, il suo terzo album attesissimo in tutto il mondo che arriva tre anni dopo Happier than ever e a cinque dal suo esordio con When we all fall asleep, where do we go?

Dieci tracce scritte e prodotte in collaborazione col fratello in cui la cantante riflette su molte tematiche: le aspettative, la sessualità, ma anche come conviviamo con il nostro corpo. Un album davvero inedito, considerando che nell’annunciarlo, Billie ha sottolineato che non ci sarebbero stati singoli in anteprima: “Sono così eccitata di aver annunciato il disco. Non ci saranno singoli prima. Voglio farvelo sentire tutto in una volta. Io e Finneas non potremmo essere più orgogliosi di questo album e non vediamo l’ora che tutti voi lo ascoltiate. Vi amiamo”.

Di cosa parla “Hit Me Hard and Soft”

Hit Me Hard and Soft è un album folgorante, a tratti cupo, che racconta di una giovinezza e di un percorso fatto di ostacoli e temi da affrontare. In un’intervista rilasciata a Rolling Stone, la cantante ha raccontato: “Sento che quest’album mi rappresenta. La protagonista non è un personaggio. È la versione When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di me. Racconta la mia giovinezza e chi ero da bambina. È come se stessi tornando a essere la ragazza che ero. L’ho pianta come se fosse morta. L’ho cercata in ogni cosa, ed è quasi come se fosse affogata, colpa del mondo e dei media. Neanche ricordo più quando se n’è andata.”

Il titolo è nato da una sorta di brainstorming tra lei e suo fratello Finneas: “Ho pensato che fosse una perfetta sintesi di ciò che fa questo album. So che è una richiesta impossibile, come si può ricevere un colpo duro e delicato allo stesso tempo? Non si può. Sono una persona piuttosto estrema e mi piace vivere esperienze fisicamente intense, ma allo stesso tempo amo la dolcezza. Voglio due cose contemporaneamente. Così ho pensato che questa definizione impossibile fosse un buon modo per descrivere me e la mia musica.”

“Hit Me Hard and Soft”, la tracklist dell’album

Il disco, pubblicato ufficialmente il 17 maggio 2024, contiene 10 tracce inedite. Testi che scendono in profondità e che regalano una visione molto nitida di una generazione più giovane che, oggi, vuole fare i conti con i sentimenti e i demoni che, per quanto spaventosi, sono parte di ognuno di noi.

Ecco la tracklist dell’album: