Amadeus cambia le carte in tavola e serve al pubblico alcune novità per il Festival di Sanremo 2024: ecco quali

Fonte: IPA Il conduttore Amadeus

Come di consueto, Domenica In si intreccia con il Festival di Sanremo, con l’avvicinarsi della kermesse musicale. Mara Venier ha quindi dato il via alla puntata del 4 febbraio con Amadeus in collegamento.

Il conduttore e direttore artistico ha rivisto immagini delle sue precedenti edizioni, poco dopo essere stato colto alle spalle dal duo composto da Fiorello e Fabrizio Biggio, in versione Batman e Wonder Woman.

Questo sarà il suo passo d’addio, almeno per il momento. Ha infatti svelato come la quinta edizione sarà anche la sua ultima consecutiva. Per il futuro remoto, poi, chi può dirlo. Nel frattempo fioccano i nomi per l’edizione 2025. Si parla molto di Stefano De Martino e Geppi Cucciari. Una coppia interessante, per un annuncio Rai che potrebbe giungere già a febbraio.

Amadeus e i consigli di suo figlio

Sulle spalle del direttore artistico ricade la responsabilità delle scelte degli artisti del Festival di Sanremo. In questo compito, però, non è stato da solo. Al suo fianco infatti la moglie Giovanna Civitillo e il figlio Jose.

Questi ha in particolare avuto il merito di introdurlo all’ascolto di nuovi artisti. Una finestra aperta sul mondo dei giovani, che ha portato sul palco dell’Ariston cantanti del calibro di Lazza: “Giovanna è una consigliera fondamentale. Condivide con me tutto e questo è stato fondamentale in questi anni”.

Jose non è il primogenito di Amadeus, che ha avuto una figlia, Alice Vittoria, dal precedente matrimonio con Marisa Di Martino. Nata nel 1997, ha oggi 26 anni e un gusto musicale più ampio del fratellastro, ha spiegato il conduttore.

“Jose sa tutto del mondo rap e trap, avendo 15 anni. Mi fa conoscere cantanti fortissimi e molti di questi li ho ascoltati con attenzione. In questi quattro anni molti sono giunti a Sanremo perché li ho conosciuti grazie a mio figlio”.

Sanremo 2024, le novità

Anno dopo anno, Amadeus ha tentato di modificare leggermente il proprio festival, così da offrire al pubblico qualcosa di differente. Missione compiuta anche in questo 2024. Ha spiegato a Domenica In che nella prima serata, in programma martedì 6 febbraio, ci sarà spazio per tutti i 30 cantanti in gara, 27 Big e 3 provenienti da Sanremo Giovani. Una lunga corsa contro il tempo, prevedibilmente.

Differente invece il discorso per quanto riguarda seconda e terza serata, ovvero mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio. Si esibiranno 15 artisti per volta. L’elemento distintivo, però, sarà dato dal fatto che gli altri non se ne staranno in albergo.

Il direttore artistico ha scelto di mostrarli in toto al pubblico per tutta la durata dell’evento. Chi non canterà, sarà sul palco in veste di presentatore o presentatrice. Una novità assoluta, che pare aver convinto Mara Venier.

Una sorta di gioco, che si svilupperà anche tramite la sala stampa e i giornalisti presenti. Lo stesso Amadeus sarà lì martedì mattina, organizzando un sorteggio per individuare i 15 nomi che canteranno il 7 e gli altri che lo faranno l’8. Un altro sorteggio, poi, deciderà gli accoppiamenti per quanto riguarda le presentazioni sul palco tra colleghi. In un modo o nell’altro, dunque, i grandi nomi di questo festival non salteranno un singolo appuntamento, fino alla finale.