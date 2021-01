The Undoing: 5 cose da sapere sulla serie con Hugh Grant e Nicole Kidman

editato in: da

Si intitola The Undoing la nuova serie tv con protagonisti Hugh Grant e Nicole Kidman. Uno show ricco di colpi di scena che racconta la vita, all’apparenza perfetta, di una coppia, fra verità non dette, un matrimonio in frantumi e un omicidio brutale.

La trama di The Undoing

Thriller dalle tinte oscure con location da sogno, The Undoing racconta la storia di Grace Fraser (Nicole Kidman), terapista newyorkese che all’apparenza vive una vita perfetta. La donna è sposata con Jonathan Fraser (Hugh Grant), oncologo rinomato, e ha un figlio, Henry (Noah Jupe), che studia in una facoltosa scuola privata. Dopo la morte di una donna, l’esistenza di Grace verrà sconvolta da una serie di rivelazioni che la spingeranno a mettere tutto in discussione.

I protagonisti di The Undoing

La protagonista di The Undoing è Grace, interpretata a una sublime Nicole Kidman. Accanto a lei un cast d’eccezione formato da Hugh Grant, che veste i panni di un oncologo di successo e marito di Grace, e Donald Sutherland, che presta il volto a Franklin Reinhardt, padre di Grace. Infine troviamo Édgar Ramírez, nel ruolo del Detective Joe Mendoza, e la splendida Matilda De Angelis che è Elena Alves, giovane artista, legata in modo particolare a Grace.

Le location di The Undoing

La serie The Undoing era attesissima dal pubblico e non ha deluso le aspettative. Ad attirare l’attenzione non solo la storia intricata, fra bugie e colpi di scena, ma anche i luoghi in cui sono state girate le scene. Primo fra tutti la lussosissima casa in cui vive la protagonista interpretata da Nicole Kidman insieme al marito Hugh Grant. L’immobile, valutato intorno ai 30 milioni di dollari, si trova sull’esclusiva Fifth Avenue di New York. Gli interni sono un vero spettacolo per gli appassionati di architettura, fra mobili in legno scuro, carte da parati originali e colori caldi. Molto diverso il super attico in cui vive il padre della protagonista, interpretato da Donald Sutherland, fra marmi e quadri d’autore. Infine troviamo la casa di famiglia a nord di Long Island, affacciata sul mare, con tinte blu e arredo vintage. Chi volesse visitarla può trovarla in affitto su Airbnb.

Il romanzo da cui è tratto The Undoing

The Undoing è l’adattamento televisivo di un romanzo. Si tratta di Una famiglia felice di Jean Hanff Korelitz, bestseller negli Stati Uniti. Il New York Times ha definito il libro “intelligente e subdolo – abbastanza da far venire in mente un altro libro sull’inganno, uno che ha “Gone” nel titolo e non presenta Scarlett O’Hara”.

The Undoing e Nicole Kidman

La serie The Undoing ha diviso la critica ed è stata paragonata spesso a Big Little Lies, show di successo in cui nel cast figurava Nicole Kidman. Il thriller, non a caso, segna la reunion, fra David E. Kelley, showrunner molto conosciuto e fautore del successo di Big Little Lies, e l’attrice Nicole Kidman.