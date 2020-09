Lady Diana, il legame speciale con Tom Cruise che fece ingelosire Nicole Kidman

editato in: da

Lady Diana, gli uomini che ha amato

Lady Diana avrebbe avuto una relazione speciale con Tom Cruise da cui era segretamente attratta. La rivelazione di questo legame è riemersa dopo la morte, lo scorso luglio, di Judy Wade, autrice di diversi libri sulla Principessa.

Proprio in uno dei suoi scritti, Diana: The Intimate Portrait, del 2007, la Wade ha raccontato dell’infatuazione di Diana per Tom Cruise che fece ingelosire Nicole Kidman, allora moglie della star hollywoodiana. Nel libro si parla di “una cotta sfacciata” di Lady D per Cruise che incontrò alla prima di Cuori ribelli nel 1992. In quell’occasione i due ebbero modo di avviare una conversazione.

Sfortunatamente per Diana, che si era recentemente separata da Carlo, Tom era presissimo da Nicole Kidman e non cedette al fascino della Principessa del Popolo. La Kidman però si accorse dell’interesse di Lady D per il marito e le lanciava occhiate di sfida come a dirle: “Togli le mani dal mio uomo“, almeno questo è quello che si legge nel libro del 2007.

New Idea riporta la testimonianza di una fonte vicina all’attrice australiana che ha ricollegato la gelosia della Kidman al suo rifiuto di interpretare il ruolo di Diana quando le era stato proposto. L’insider ha proseguito: “Nicole è molto territoriale e gelosa del suo uomo, anche se ormai la storia è finita e la donna rivale è morta, il rancore è rimasto”.

Anche se tra Lady D e Tom Cruise non nacque una storia d’amore, la star di Mission Impossible era affezionato alla Principessa e partecipò al suo funerale nel 1997 (quest’anno per la prima volta William e Harry hanno ricordato separatamente la madre scomparsa). Anche la Kidman era presente: “Ma penso fosse più un desiderio di Tom che suo”, sostiene la fonte.

Questa non sarebbe l’unica volta che l’attrice è scontenta delle amicizie dei suoi uomini. Pare che la Kidman si sia ingelosita per il rapporto del suo attuale marito, Keith Urban, con Jennifer Lopez che si è instaurato durante lo show American idol.

Anche se Diana era attratta dalla bellezza di Tom Cruise, il cuore della Principessa come è noto batteva per il chirurgo Hasnat khan.