Charlene di Monaco torna a Londra: lei e Alberto sono gli unici a sostenere Re Carlo

Charlene di Monaco e suo marito Alberto confermano la loro presenza all’incoronazione di Re Carlo il prossimo 6 maggio. Sono gli unici, per ora, ad aver risposto a Buckingham Palace, mentre la tempesta scatenata da Harry con la sua autobiografia, Spare, non si placa. Forse è per questo che le altre Famiglie Reali non sono state così sollecite nel reagire all’invito, mentre il Principe per primo si è esposto e ha dimostrato il suo sostegno al Sovrano. Un’unica cosa è certa, i Sussex non sono graditi.

Alberto e Charlene di Monaco, gli unici a confermare la presenza all’incoronazione di Re Carlo

Dunque, Alberto di Monaco ha confermato pubblicamente che lui e Charlene di Monaco ci saranno all’incoronazione di Carlo III e nella lunga intervista a People ha tessuto le lodi del Re britannico.

Charlene di Monaco, il look all’incoronazione di Re Carlo

Questo significa che Charlene tornerà a Londra a meno di 9 mesi dai funerali della Regina Elisabetta. Per l’occasione avrà modo di sfoggiare sicuramente un nuovo abito da cerimonia, che costerà una fortuna. D’altro canto, quando si tratta di look la Principessa non bada a spese. Non a caso, è prima in classifica tra le teste coronate che spende di più per il guardaroba. Con molta probabilità sceglierà una creazione di Akris che è diventato il suo brand preferito. Naturalmente, l’abito dovrà rispettare il dress code di Corte, imprescindibile per cerimonie istituzionali come un’incoronazione. Ma lo stile di Charlene è sempre piuttosto sobrio e difficilmente uscirà dagli schemi. Tuttalpiù, potrebbe stupirci optando per un abito di qualche altro stilista, ad esempio Carolina Herrera, come ha fatto al Ballo di Natale.

Ovviamente, il suo look sarà confrontato con quello delle altre Regine e Principesse che dovrebbero prendere parte all’incoronazione. Senz’altro ci sarà Kate Middleton che andrà sul sicuro con un outfit firmato Alexander McQueen, che la veste in tutte le occasioni formali, o eventualmente Catherine Walker, la stilista bon ton che tanto ama.

Dell’incoronazione di Re Carlo ha parlato lungamente Alberto nella sua intervista a People, sottolineando come Sua Maestà aggiungerà “tocchi personali” alla cerimonia, “ma quali saranno, non lo so”. E ha aggiunto: “Sono certo che sarà una cerimonia incredibile e molto commovente”.

Il Principe ha quindi confermato per primo la sua partecipazione e quella di Charlene all’incoronazione. Per quanto riguarda i gemelli Jacques e Gabriella, non sa ancora se ci saranno. “Non so quali disposizioni forniranno per gli altri membri della famiglia “E i bambini, penso, potrebbero essere un po’ piccoli per questo tipo di cerimonie. Ma vedremo”. E ha concluso: “Sai, non so quante incoronazioni di un monarca inglese vedrò nella mia vita, quindi cercheremo di approfittarne”.

Dunque, Alberto e Charlene sono i primi Reali che hanno confermato la loro partecipazione all’incoronazione dove sono stati invitate 2000 persone. La cerimonia sarà presieduta dall’Arcivescovo di Canterbury, ma su espresso desiderio di Carlo sarà più snella e meno lunga rispetto a quella di sua madre, la Regina Elisabetta nel 1953.

Alberto e Charlene di Monaco si schierano con Carlo

Dovrebbero prendervi parte anche Letizia e Felipe di Spagna, Maxima d’Olanda, i Sovrani di Norvegia e Svezia, ma ancora non hanno inviato la loro risposta a Buckingham Palace. Probabilmente è solo questione di poche settimane, ma certo la Monarchia britannica sta vivendo un periodo di alta tensione a causa di Harry e del suo libro, Spare, che ha gettato parecchio fango sui Windsor e soprattutto su suo padre Carlo e sulla Regina consorte Camilla, definita “pericolosa”.

Alberto di Monaco, l’amicizia con Carlo

A far sentire tutto il suo sostegno al Re, però ci ha pensato Alberto che ha definito Carlo una persona dotata di tanta pazienza, il riferimento forse va a quanto sta accadendo con Harry. E ha aggiunto che Carlo è “molto istruito e ha un grande senso dell’umorismo”.

L’amicizia tra Alberto e Carlo è di lunga data, si può dire che siano legati da una vita, anche perché condividono tra gli altri l’interesse per la difesa ambientale, tanto che hanno fondato insieme un associazione che si occupa della salvaguardia del pianeta.

