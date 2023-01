Harry ricatta Carlo: il segreto inconfessabile. “Va verso l’autodistruzione”

Harry non si ferma davanti a niente, tanto da tenere in pugno suo padre Carlo con un pericoloso segreto su Camilla, così scabroso che ha perfino evitato di rivelare nella sua autobiografia, Spare, dove ha confessato di tutto senza preoccuparsi dell’attendibilità dei fatti narrati, ma col solo intento di colpire chi lo ha ferito.

Harry ricatta Carlo

Però questo segreto che riguarda Camilla e che potrebbe mettere in ginocchio Carlo e far crollare la Monarchia, Harry se lo sarebbe tenuto per sé, pronto a sfruttarlo per ricattare suo padre alla prima occasione. A dire la verità, qualcosa nel suo libro, Spare, è trapelato, ma non tutta la versione dei fatti. Harry si limita ad alludere a quello che la Regina consorte potrebbe fare, se qualcosa non va secondo i suoi piani. Questo almeno è quanto riporta il sito Radar online.

Harry, il segreto inconfessabile su Camilla

In Spare Harry dedica numerose pagine alla matrigna. Non ha alcuna pietà nell’infierire contro Camilla, descritta come una donna calcolatrice, perfida e cattiva, disposta a tutto pur di realizzare il suoi obiettivi: sposare Carlo e diventare Regina. Scopi che in effetti ha realizzato, dopo l’uscita di scena anticipata di Diana, tragicamente scomparsa nel 1997. Pochi anni dopo, nel 2005, infatti Carlo e Camilla convolano a nozze. Harry racconta che lui, ma anche William, era assolutamente contrario a quel matrimonio. Aveva paura di Camilla, perché sapeva di cosa era capace, come ad esempio manipolare la stampa per riabilitare la propria immagina.

Camilla per decenni era stata dipinta come la sciupafamiglie, la nemica acerrima della dolcissima Principessa Diana che si è vista rovinare la sua felicità coniugale a causa della perfida Parker Bowles. Così, Camilla ha iniziato, stando a Harry, a passare informazioni alla stampa per “comprarsela” a suo vantaggio. E osserva il Principe: “E con una famiglia basata sulla gerarchia dove lei era sulla strada per diventare Regina consorte, ci sarebbero stati dei cadaveri sulla strada“. Un riferimento forse a lui e Meghan Markle come vittime del sistema?

In conclusione, Harry confessa di aver paura di Camilla. Ma pare che questo terrore nei suoi confronti, non sia tanto per le sue capacità di manovrare gli organi di informazione, ma perché conosce così tante cose su Carlo e sulla Famiglia Reale che se volesse potrebbe far crollare la corona. E ci sarebbe andata vicina quando nel 2018 avrebbe chiesto il divorzio. Ecco il segreto inconfessabile. Tra Carlo e Camilla le cose non vanno poi così bene. I due sono arrivati quasi al punto di rottura e se ciò fosse accaduto, per la Corona non ci sarebbe stato più futuro.

Può essere che Harry racconterà la sua verità negli altri volumi previsti dopo Spare, ma per il momento ha passato sotto silenzio questo segreto inconfessabile (che sembra più un segreto di Pulcinella).

Harry sulla strada dell’autodistruzione

Da parte sua Camilla ha scelto di attenersi alla strategia di Palazzo restando in silenzio e non reagendo pubblicamente alle provocazioni di Harry, ma secondo una fonte la Regina sarebbe stata sbalordita dalle rivelazioni del figliastro. “È sulla strada dell’autodistruzione” – avrebbe commentato. “C’è così tanta vendetta. La defunta Regina sarebbe stata assolutamente devastata”.

