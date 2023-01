Harry non ha mai accettato Camilla: “Avevo paura”

Il Principe Harry ha clamorosamente accusato Camilla aver complottato per sposare Re Carlo, e di aver rivelato alla stampa, in passato, segreti suoi e del fratello William. Non solo, pare che entrambi abbiano cercato di opporsi alle nozze del padre, avvenute del 2005, spaventati dall’arrivo della matrigna in casa, e dalle possibili conseguenze sulle loro vite, poco dopo la scomparsa dell’adorata mamma Diana. Mancano pochi giorni all’uscita ufficiale di Spare, la sua autobiografia, ma ormai sono tante le anticipazioni scottanti che infiammano il web.

Harry aveva paura di Camilla: la verità sui loro primi incontri

Come vi sentireste se vostro padre vi chiedesse il permesso per sposare la donna con la quale ha tradito la vostra defunta madre per tutto il matrimonio? Harry e William hanno vissuto questa situazione e hanno implorato Re Carlo di non sposare Camilla Parker Bowles.

Proprio il Duca di Sussex, nella sua autobiografia Spare, in uscita martedì 10 gennaio, racconta questa triste vicenda. All’epoca della morte di Lady Diana i due fratelli avevano 16 e 13 anni, e Carlo aveva già ripreso, seppur segretamente, la relazione con la sua amante storica (oggi Regina consorte), poi sposata nel 2005.

“Nella nostra testa sarebbe stata la matrigna cattiva delle fiabe. Ricordo di aver chiesto a mio padre se sarebbe stata dura con noi, e io e William lo implorammo di non risposarsi“. I due fratelli, all’epoca adolescenti, fecero fronte comune per impedire che il padre convolasse a seconde nozze con Camilla.

Fonte: IPA

Con il tempo i due ragazzi dovettero accettare la scelta di Re Carlo che, come racconta Harry, voleva che fosse ben voluta dai suoi figli, prima di ufficializzare la relazione, e iniziare l’opera di conquista dei sudditi, ancora follemente innamorati di Diana.

Le accuse di Harry contro Camilla: “Voleva la Corona”

Harry continua con parole distruttive nei confronti di Camilla, descritta come una arrampicatrice sociale.

“Poco dopo i nostri incontri privati ​​con lei, Camilla iniziò a sviluppare la sua strategia a lungo termine, una campagna diretta al matrimonio e con il tempo, alla Corona“. Un’accusa pesante di una calcolatrice che aspirava al trono, e che ha lavorato a lungo per raggiungere il suo obiettivo. La coppia si conosce sin dal 1971 quando, dopo una breve amicizia, iniziarono la lunga e travagliata storia d’amore segreta che tutti conosciamo.

“Su tutti i giornali cominciarono a comparire notizie sulle sue conversazioni con William, storie che raccontavano tanti piccoli dettagli, nessuno dei quali veniva da mio fratello, naturalmente.” Harry, dunque, insinua che ciò che veniva detto in presenza della matrigna, finiva magicamente sui tabloid.

Non è un segreto che anche il Principe William avesse numerosi problemi con Camilla, che rimase sorpresa del suo caratteraccio sin dall’adolescenza. Non solo, il figlio maggiore di Carlo si è sempre scontrato con Tom e Laura, i figli della sua matrigna, che assaliva ogni volta che li incontrava all’epoca delle nozze, accusando loro e la madre di aver rovinato la famiglia.

Infine, pare che Camilla non abbia mai visto di buon occhio Kate Middleton e la sua famiglia, inadatta, data l’origine non nobile, a sposare il futuro Re.