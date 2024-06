Re Carlo, ultime notizie. Tensioni con Camilla, sfratto esecutivo e niente matrimonio

Camilla si è imposta su Carlo e hanno dato forfait al matrimonio del Duca di Westminster e Olivia Henson, lasciando solo William. E pare che non si sia fermata qui. Infatti, sempre lei sarebbe la responsabile dello sfratto esecutivo del Principe Andrea dal Royal Lodge. Ma procediamo con ordine.

Camilla vieta a Carlo di andare al matrimonio

Carlo e Camilla hanno disertato il matrimonio di Hugh Grosvenor, nonostante sia il figlioccio del Re. La coppia di fatto non ha declinato esplicitamente l’invito, semplicemente non si è presentata. In effetti, difficilmente Carlo e Camilla avrebbero partecipato alle nozze, sarebbe stato tutto troppo complicato ospitare il Re e la Regina.

Così, con la scusa che il giorno prima erano in Francia per la commemorazione degli 80 anni dello sbarco in Normandia, non sono andati. Ma questa appunto è solo una scusa. Stando a indiscrezioni, Camilla non aveva alcuna intenzione di partecipare alle nozze del Duca di Westminster dopo il modo in cui era stata trattata dalla sorella di quest’ultimo, quando ancora non era la moglie di Carlo.

Il Re forse ci sarebbe anche andato, ma Camilla si è imposta e quindi niente da fare. Anche se la Regina consorte in pubblica resta sempre un passo indietro al marito per non metterlo in ombra, cosa che lui non sopporta, in casa è lei che detta legge. Può essere allora che Harry non ha tutti i torti quando la descrive come una persona ostinata.

La scelta disgustosa di sfrattare il Principe Andrea

Ma non è solo sulla questione del matrimonio del Duca di Westminster che Camilla ha forzato la mano a Carlo. Si vocifera infatti che dietro la decisione del Re di mettere fine alla questione del Royal Lodge dove vive il Principe Andrea ci sia proprio lei.

Come è noto, Carlo ha chiesto già dalla scorsa estate a suo fratello di lasciare l’enorme casa dove vive in affitto da più di 20 anni, perché non è in grado di mantenerlo da quando è caduto in disgrazia e non è più un membro attivo della Corona dopo lo scandalo Epstein.

Però Andrea era riuscito a ottenere una deroga promettendo a Carlo che avrebbe iniziato i lavori di ristrutturazione. Ma dopo mesi nulla è cambiato. Così Carlo ha dato lo sfratto esecutivo ad Andrea, intimandogli di lasciare il prima possibile il Royal Lodge. Il Re però non lascerà il fratello in mezzo alla strada, infatti gli ha proposto di trasferirsi a Frogmore Cottage, l’ex casa di Harry e Meghan, decisamente più piccola e meno costosa.

Questa improvvisa accelerata nell’esecuzione dello sfratto, pare, sia dovuta a Camilla. Infatti, suo marito le ha promesso di assegnare a lei il Royal Lodge. Una fonte vicina a Palazzo ha dichiarato che “Carlo pende dalle labbra di Camilla e ha rivisto le regole per assecondarla”. L’insider ha poi sottolineato che la Regina non ha bisogno di un’altra casa e che l’idea di sloggiare Andrea è semplicemente “disgustosa”. E ha proseguito: “Hanno il Castello di Windsor, perché vogliono anche la casa dove gli York vivono da 20 anni?”.