Re Carlo, ultime notizie. Ancora lacrime in pubblico e bacio intimo

Carlo e Camilla sono volati in Francia ieri per partecipare alla cerimonia di commemorazione degli 80 anni dello sbarco in Normandia. E ancora una volta il Re non è riuscito a trattenere le lacrime in pubblico, anche se prima si è lasciato andare a un baciamano estremamente confidenziale con Brigitte Macron. Dal canto suo, anche Camilla era visibilmente commossa ed è stata protagonista di un tenero episodio con una bimba.

Carlo e Camilla di nuovo in lacrime

Ancora lacrime per Carlo che dopo la commozione a Portsmouth, si è trovato di nuovo a piangere ascoltando i ricordi dei veterani di guerra e di chi 80 anni fa, in Normandia, ha perso persone care.

Il Re, che sta affrontando il cancro, e Camilla sono stati accolti in Francia da Emmanuel e Brigitte Macron. Tra l’altro la First Lady e la Regina consorte hanno indossato lo stesso look bianco durante la cerimonia, suscitando non poco imbarazzo che però hanno brillantemente superato.

Carlo, il bacio con Brigitte Macron

Anche grazie alla stretta amicizia che le lega. Che Carlo e Camilla e Emmanuel e Brigitte Macron si trovino molto bene insieme, l’hanno dimostrato proprio durante la commemorazione del D-Day. Le due coppie si sono mostrate molto solidali e il Re ha arrischiato anche un bacio, forse fin troppo affettuoso, con la Première Dame.

Fonte: Getty Images

D’altro canto, Sua Maestà è nota per non resistere al fascino femminile, specialmente se ha a che fare con persone con cui si trova particolarmente bene. Ad esempio è il caso di Letizia di Spagna che ha accolto in Gran Bretagna sempre con grande affetto, spingendosi persino a uno scambio di baci sulla guancia.

Con Brigitte non ha una tale confidenza ma il bacio sulla mano suggerisce che tra i due c’è una certa intimità, ovviamente senza alcuna malizia. Così, Carlo ha preso nella sua la mano di Lady Macron fino a portarla alle labbra mentre lo sguardo restava abbassato.

Camilla, tenero siparietto

Dal canto suo Camilla si è resa un’altra volta protagonista, suo malgrado. Si può dire che è stata l’attrazione della giornata. A cominciare dal look fotocopia con Brigitte Macron, poi di nuovo tanta commozione e lacrime, come già le era capitato il giorno prima. Anche se il pianto è stato subito sostituito dal sorriso, grazie ai veterani che ha incontrato e con cui ha parlato.

Fonte: Getty Images

Ma è stata soprattutto protagonista di un tenero siparietto con una ragazzina che le si è avvicinata. La piccola voleva vedere Camilla e Brigitte da vicino, ma mai si sarebbe aspettata che la Regina l’abbracciasse. La bambina si è davvero stupita quando Sua Maestà si è messa a parlare con lei, era talmente felice e meravigliata che ha fatto un’espressione davvero buffa. I fotografi hanno subito colto questo momento di tenerezza, più unico che raro, dato che difficilmente la Regina interagisce in modo così confidenziale con le persone.