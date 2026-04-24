Re Carlo, Trump demolisce Harry e ironizza: “Come sta sua moglie Meghan?”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Re Carlo è stato messo ancora una volta in imbarazzo da suo figlio Harry, proprio alla vigilia del suo viaggio negli Stati Uniti che inizia il 27 aprile. Il Principe ha tenuto un discorso in Ucraina dove ha criticato il ruolo degli USA e Donald Trump lo ha demolito. Insomma, è mancato poco che si creasse un incidente diplomatico, a scapito del Regno Unito. Ma procediamo con ordine.

Re Carlo e Camilla, il programma del viaggio negli Stati Uniti

Re Carlo e la Regina Camilla si stanno preparando per la visita ufficiale negli Stati Uniti. La coppia arriverà in America lunedì 27 aprile per un tour di Stato di quattro giorni.

Carlo e Camilla saranno accolti informalmente da Donald e Melania Trump con un tè privato, un ricevimento in giardino e una parata militare.

Poi il Re, seguendo le orme di sua madre Elisabetta di cui è stato celebrato il centenario dalla nascita, terrà un discorso davanti al Congresso. In serata verrà offerto loro un banchetto di Stato alla Casa Bianca.

Il giorno successivo, si recheranno a New York per una serie di impegni, tra cui una visita al One World Trade Center e un ricevimento per il King’s Trust. Successivamente, andranno in Virginia, per incontrare i residenti locali e le organizzazioni della comunità e assisteranno alle esibizioni di gruppi culturali degli Appalachi. Infine, parteciperanno a una festa, organizzata in un parco nazionale per il il 250° anniversario dell’America.

Si tratta di un viaggio importante che segue la visita di Donald e Melania Trump a Londra dello scorso autunno. Ma il tour ha rischiato di essere seriamente compromesso da Harry.

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Harry, il viaggio in Ucraina

Infatti, il Principe, da poco tornato dal suo viaggio in Australia con Meghan, è partito a sorpresa per l’Ucraina dove ha tenuto un discorso incisivo al Forum sulla sicurezza di Kiev, chiedendo “alla leadership americana di farsi avanti”, senza tuttavia nominare direttamente Trump.

“Gli Stati Uniti hanno un ruolo singolare in questa vicenda“, ha affermato Harry. “Non solo per la loro potenza, ma perché quando l’Ucraina ha rinunciato alle armi nucleari, l’America ha contribuito a garantire che la sovranità e i confini dell’Ucraina sarebbero stati rispettati”.

“Questo è un momento per la leadership americana”, ha continuato. “Un momento in cui l’America deve dimostrare di poter onorare i propri obblighi derivanti dai trattati internazionali, non per carità, ma in virtù del suo ruolo fondamentale nella sicurezza globale e nella stabilità strategica.”

Trump demolisce Harry ma salva Re Carlo

Poco dopo i giornalisti nella Sala Ovale hanno chiesto un commento a Trump sulle dichiarazioni di Harry. Il Presidente in un primo momento ha cercato di evitare la domanda ma poi ha letteralmente demolito il Principe, dichiarando che di fatto che non ha alcun peso politico e ironizzando anche su sua moglie Meghan Markle.

“Il Principe Harry? Come sta? Come sta sua moglie?” ha detto Trump. “Per favore, porgile i miei saluti.”

Ha poi aggiunto: “So una cosa: il Principe Harry non parla a nome del Regno Unito. Questo è certo. Credo di parlare io a nome del Regno Unito più di quanto non faccia il principe Harry. Ma apprezzo il suo consiglio.”

Se Trump ha una pessima opinione di Harry e Meghan, al contrario prova grande stima per Re Carlo. Il Presidente ha infatti dichiaro che il Sovrano è “un uomo fantastico”, e ha proseguito: Lo conosco bene, lo conosco da anni”, ha aggiunto. “È un uomo coraggioso ed è una persona eccezionale. Sarebbero sicuramente un vantaggio.”