Kate Middleton dimessa, le condizioni della Principessa del Galles

"William impedisce a Harry di tornare per proteggere Kate": la Principessa dopo l'operazione è in "pericolo"? Cosa succede nella famiglia reale

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton si sta riprendendo dall’intervento addominale subito più di un mese fa. La Famiglia Reale si è stretta attorno alla Principessa del Galles per assicurarle un recupero il più sereno e veloce possibile. Il momento è delicato, poiché anche Re Carlo sta procedendo con le cure contro il cancro che lo ha colpito. Si dice però che il principe William stia cercando di bloccare ogni possibilità di ritorno del principe Harry a corte per proteggere sua moglie. A dirlo un’esperta reale.

Kate Middleton, il piano di William

Sembra dunque che il Principe William abbia “il suo personale tormento”dopo il recente intervento chirurgico di sua moglie Kate Middleton e la diagnosi di cancro di suo padre Carlo, quindi non permetterà al fratello minore di “ritornare in famiglia” perché non si fida di lui. A dirlo la commentatrice reale Helena Bietola. L’esperta reale ha affermato che è nell’interesse di Harry “rimanere associato” alla famiglia reale poiché rappresenta “continuità, stabilità e orgoglio”.

Negli scorsi giorni in molti avevano evidenziato la volontà da parte di Harry di assumere un ruolo reale temporaneo mentre suo padre non sta bene. Tuttavia, una fonte vicina a William ha detto che “non c’è alcuna possibilità” che permetterebbe a suo fratello di tornare. L’esperta reale ha detto a Fox News: “Il principe William è anche estremamente protettivo nei confronti di [sua moglie] Catherine, la principessa del Galles, e non permetterà che nulla interferisca con il suo recupero”. Ha aggiunto: “Non credo che il principe Harry sia veramente interessato a sostenere la famiglia reale britannica, ma la sua valuta è la famiglia reale.

“È nel suo interesse rimanere associato a loro. La monarchia britannica continua a rappresentare continuità, stabilità e orgoglio. Sento che il principe Harry deve riscattarsi agli occhi della famiglia reale e del pubblico se spera in una vera riconciliazione”. Le affermazioni arrivano dopo che Harry, che ha lasciato la carica di membro della famiglia reale con la moglie Meghan Markle nel 2020 e ora vive in California con la sua famiglia, avrebbe avuto diversi “calorosi scambi” con suo padre, re Carlo, durante una visita all’inizio di questo mese. Ma dopo che è stato affermato che il Duca di Sussex sarebbe stato disposto ad aiutare temporaneamente i reali, una fonte ha affermato che William ha reso “assolutamente e categoricamente chiaro” che non avrebbe permesso a suo fratello di tornare.

William e Harry: scontro tra fratelli

La fonte ha detto: “Pensava che fosse una cattiva idea in quel momento e ora è ancora più chiaro. Se qualcuno assumerà più incarichi sarà William e questo non è nemmeno all’ordine del giorno per ora. Il suo obiettivo principale dipende dalla salute di suo padre, dalla sua famiglia e da ciò che è meglio per la monarchia. C’è una probabilità dello 0% che Harry ritorni a qualsiasi titolo“. Nella sua autobiografia Spare, Harry inveì contro la sua famiglia, accusando suo fratello di averlo spinto in una ciotola per cani in preda alla rabbia. Ha preso di mira anche la matrigna, la regina Camilla, e la cognata, la principessa del Galles, che attualmente si sta riprendendo da un intervento chirurgico addominale. L’anno scorso un libro di Omid Scobie, che si dice fosse il portavoce di Harry e Meghan, scatenò una disputa sul presunto razzismo nella famiglia reale.

Si dice che due reali abbiano discusso del colore della pelle del nascituro dei Sussex. Re Carlo, 75 anni, crede che costruire ponti con Harry e Meghan gioverebbe alla monarchia, ma è inteso che qualsiasi ruolo ufficiale per il Duca sarebbe un passo indietro. Nel 2020, quando i Sussex lasciarono la famiglia reale in cerca di “libertà finanziaria”, la regina Elisabetta II rifiutò il loro ruolo ibrido proposto con i reali. Suggerirono di svolgere alcuni compiti per conto della monarchia pur potendo perseguire interessi commerciali. Un accordo raggiunto ha permesso loro di cercare una nuova vita al di fuori della famiglia reale, ma ha vietato loro di presentarsi come loro altezze reali o di commerciare i loro legami reali per guadagni commerciali. Una fonte vicina a Harry ha confermato: “Harry è pronto e disposto ad aiutare e crede sinceramente che funzionerebbe bene per entrambe le parti. A suo avviso, non sarebbe dissimile da quanto proposto nel 2020, con un modello di lavoro ibrido”. . Con la malattia del Re c’è forse una ragione in più per prendere in considerazione queste opzioni.”