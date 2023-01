Harry, prima apparizione pubblica dopo “Spare”. Ed è senza Meghan Markle

A poche settimane dalla pubblicazione di Spare, Harry torna in pubblico ma senza sua moglie, Meghan Markle. La data è già fissata in calendario e per tornare a parlare di un tema che gli sta molto a cuore: la salute mentale. Si tratta del primo impegno dopo la pubblicazione del memoir, che la Monarchia britannica – bersaglio del Duca di Sussex in diversi passaggi – non ha ancora voluto commentare pubblicamente.

Harry, quando torna in pubblico dopo Spare

L’appuntamento annunciato da BetterUp è per marzo. Harry è infatti atteso al prossimo vertice Uplift a San Francisco, società di coaching e salute mentale, nel quale affiancherà Issa Rae, David Chang, Robin Arzón, Adam Grant sul dibattito incentrato sullo “scopo, le prestazioni e la trasformazione umana”, proprio come si legge nella nota diramata dalla società.

La conferenza si terrà il 7 e l’8 marzo e sarà possibile assistervi gratuitamente previa registrazione. Harry ha assunto il ruolo di Chief Impact Officer per la piattaforma di coaching dal marzo 2021, raccogliendo con entusiasmo l’incarico dopo aver lasciato la Famiglia Reale, insieme a tutti i compiti da working royal, per trasferirsi in California con sua moglie Meghan Markle.

Si tratta della prima apparizione del Duca di Sussex dopo il rilascio di Spare, avvenuto il 10 gennaio, nel quale ha parlato apertamente di salute mentale – la sua – e della condizione che è seguita alla tragica morte di sua madre Lady Diana, al servizio militare in Afghanistan e alla conseguente terapia condotta in età adulta. Sentito da People, proprio nella settimana di uscita del suo libro, Harry ha affermato che la difesa del benessere mentale è una delle cause che lo smuovono maggiormente: “Un marito e un padre – prima di tutto – nonché un veterano, ambientalista e sostenitore della salute mentale. So che voglio vivere la mia vita al servizio degli altri e che voglio vivere come esempio per i miei figli”.

Il primo evento senza Meghan Markle

L’evento di BetterUp, al quale non prenderà parte sua moglie Meghan Markle, è il secondo da ottobre, quando fece la sua apparizione a sorpresa in occasione del Masters of Scale Summit dell’azienda a San Francisco. È salito sul palco per una chiacchierata intitolata The Mental Game con il CEO di BetterUp Alexi Robichaux e l’imprenditore Reid Hoffman. In quell’occasione, aveva dichiarato: “Non avrei mai, mai, mai pensato che sarei stato seduto su questo palco a dire: ‘La terapia è buona e il coaching cambierà la tua vita’ o ‘entrambi cambieranno la tua vita’. E più persone riusciamo a farlo, meglio è”.

E ha continuato: “Quindi, dal punto di vista di BetterUp, quello che stiamo cercando di fare ora – l’obiettivo – è la democratizzazione del coaching per assicurarci di poterlo portare alle masse”.

Nonostante tutti gli impegni in programma e la volontà di spendersi per le tematiche che più gli stanno a cuore, appare evidente come Harry – e sua moglie Meghan Markle – stiano attraversando un momento delicato e stiano facendo di tutto per non prestare troppo il fianco ai pettegolezzi. Dalla pubblicazione del libro, lei non è ancora tornata in pubblico. Lui lo farà a breve, ma da solo.