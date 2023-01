Kate Middleton, le prime parole dopo “Spare”: la vendetta contro Harry è dietro l’angolo

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i suoi look total lana fanno tendenza

L’uscita del memoir di Harry ha causato uno scossone non indifferente nella Monarchia britannica che, tuttavia, è sembrata ignorare i contenuti del libro che ha letteralmente fatto il giro del mondo. Ed è quello che ha fatto anche Kate Middleton, continuando a onorare i suoi impegni da Principessa del Galles senza cedere ai facili pettegolezzi. L’abbiamo vista ritrovare l’armonia al fianco di William e sfoggiare un cappotto bellissimo in Viva Magenta, ma mai piegata dalle conseguenze che avrebbe potuto comportare una reazione alle dichiarazioni del Duca di Sussex.

Kate Middleton torna sui social dopo Spare

La linea si è mantenuta coerente: nessun membro della Royal Family ha parlato in pubblico dopo la pubblicazione di Spare. Secondo indiscrezioni mai confermate, si sarebbe dovuta tenere una conferenza stampa nella quale la Famiglia Reale avrebbe dovuto rispondere alle domande dei giornalisti, incontro che non ha mai avuto luogo e che non è previsto in futuro.

A distanza di qualche settimana dal volume che è destinato a diventare il libro dell’anno, Kate Middleton è tornata sui social non di certo per rivolgersi a Harry e Meghan Markle ma per esprimere il loro cordoglio a seguito della prematura scomparsa di Clare Drakeford, moglie del Primo Ministro Gallese Mark Drakeford.

Queste le loro parole, firmate con le sole iniziali dei loro nomi: “Inviamo i nostri pensieri e le nostre preghiere a Mark Drakeford e alla sua famiglia”. La notizia è stata data da un portavoce del Governo Drakeford: “In questo momento, i pensieri del Governo gallese sono rivolti alla famiglia e chiediamo che la loro privacy venga rispettata”. La coppia era sposata dal 1977 e aveva tre figlie.

Harry fuori dall’incoronazione: la vendetta di William

La data è già fissata ma le incertezze sono ancora tante: il 6 maggio si terrà l’incoronazione di Re Carlo III, nuovo Sovrano d’Inghilterra, alla presenza della Regina Consorte Camilla e di suo figlio William, con Kate Middleton. Attesi tutti i membri della Famiglia e, tra loro, il Re vorrebbe anche suo figlio Harry con la moglie Meghan Markle.

Eventualità che sembra non piacere all’erede al trono William, nonché fratello di Harry, che vorrebbe blindare l’Abbazia di Westminster e impedire che i Duchi di Sussex partecipino alla celebrazione. Da un lato, parrebbe che questo suo desiderio così feroce sia stato scatenato dalle dichiarazioni di Harry in Spare, dall’altro potrebbe anche trattarsi di un modo per proteggere suo padre dal clamore che inevitabilmente susciterebbero qualora fossero presenti.

L’ultima volta che Kate e Harry si sono visti

I Duchi di Sussex hanno partecipato ai funerali della Regina Elisabetta ma sono arrivati nei giorni precedenti, appena dopo l’annuncio della scomparsa della Sovrana avvenuto l’8 settembre 2022 al Castello di Balmoral. Un’occasione per riunirsi con William e Kate, per la prima volta dopo il trasferimento in America, e provare ad appianare le divergenze apparse evidenti anche in occasione del funerale del Principe Filippo.

Kate e Harry non si vedono dunque da settembre, dal giorno delle esequie della Regina nelle quali la situazione è apparsa fredda come il marmo, con un equilibrio fragile che neanche la perdita della Sovrana è riuscita a risanare.