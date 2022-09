La Regina Elisabetta ha riunito William e Harry. Ma Kate e Meghan non si sopportano

Fonte: IPA Regina Elisabetta, i suoi look più iconici. Il significato della borsetta, dei colori, dei foulard

William e Harry insieme, di nuovo, per rendere omaggio alla Regina Elisabetta. Un segno di unità che la Sovrana avrebbe certamente apprezzato e che a stento è riuscita a ottenere in vita, se si fa eccezione per il funerale del Principe Filippo – terminato in una presunta lite furibonda – e il freddo omaggio a Lady Diana per i suoi 60 anni nel 2021.

I due fratelli si sono così ritrovati fianco a fianco al Castello di Windsor, dove hanno salutato i sudditi accorsi per un omaggio floreale alla Regina, la Regina eterna, colei che ha regnato più di tutti e che si è spenta nella sua residenza preferita – Balmoral – quella in cui ha vissuto i suoi momenti più felici semplicemente come Lilibet.

Elisabetta, il gesto di William per Harry

Già nominato Principe di Galles in tempi record, ereditando così il titolo che per oltre 40 anni era stato di suo padre, William ha compiuto il primo gesto da futuro Sovrano e che certamente sua nonna avrebbe apprezzato. Stando a quanto riporta il Sun, infatti, il figlio maggiore del Re avrebbe invitato suo fratello Harry e la moglie Meghan Markle a unirsi a lui e Kate per l’omaggio floreale alla Regina, compiuto all’esterno del Castello di Windsor. È qui che Elisabetta si era trasferita per trascorrere gli ultimi mesi della sua vita, lasciando definitivamente Buckingham Palace e molti dei suoi doveri da Sovrana. Da tempo, infatti, aveva mandato avanti Carlo per riposarsi, tenendo per sé solo le leggere incombenze “da scrivania”.

Definire come recuperato il rapporto tra William e Harry è comunque difficile, ma l’immagine che li ritrae insieme per la Regina non è solo importante ma è un chiaro segno di quanto la volontà della Corona sia quella di mantenere il legame con quello che oramai si potrebbe definire ramo cadetto, se volessimo freddamente esprimerci per linea di successione e non per sentimenti.

Dopotutto, è stato proprio Re Carlo ad aprire la strada della pace, pur mantenendo una certa distanza dalla decisione presa da suo figlio. Con amore, certo, ma lontani. “Vorrei esprimere il mio amore per Harry e Meghan, che continueranno a costruire la loro vita oltreoceano”, ha affermato nel suo primo discorso da Re alla Nazione.

Il rapporto compromesso tra Kate e Meghan

Insieme, in quattro, ma senza sfiorarsi con lo sguardo. La più tesa del gruppo è sembrata proprio Kate Middleton, solitamente a suo agio in tutte le uscite pubbliche col marito William e apparsa invece scocciata dalla presenza dei Sussex. La neo Principessa del Galles si guarda intorno pur di non incrociare gli occhi di sua cognata, sempre al fianco di Harry e pronta a raccogliere il suo dolore.

Kate sorride alla folla, allunga la mano per salutare qualcuno ma il rapporto con Meghan è praticamente inesistente. Glaciale. Eppure, era stata proprio lei a favorire un loro ritorno a Londra, con il chiaro desiderio di stare vicina ai bambini e fare loro da zia. Il tempo passato, però, pare avere incrinato ancora di più il loro legame già flebile, spezzando quell’ultimo filo che le teneva legate.

Lontanissime l’una dall’altra, sono state accomunate solamente dall’abito nero che hanno indossato in segno di lutto per la Regina. Non una parola, un gesto che facesse anche solo intravedere un segno di pace tra loro due. Non era comunque difficile prevedere uno scenario di questo tipo: per il Giubileo della Regina, primo evento della Corona al quale hanno partecipato dopo la Megxit, non si sono nemmeno salutate.