Re Carlo commosso: “Raggiungi il mio amato papà”. Le sue parole per Elisabetta

Regina Elisabetta, i look più belli degli storici incontri con le First Lady

Con la morte della Regina Elisabetta II, avvenuta nel pomeriggio di giovedì 8 settembre, niente è più come prima. Il suo primogenito, Re Carlo, ha tenuto alle ore 19 italiane del 9 settembre il primo discorso alla Nazione, dopo aver incontrato precedentemente la premier Liz Truss: le sue parole, commoventi e sincere nei confronti della defunta madre, hanno fatto parte di un momento indimenticabile che resterà nella storia.

Re Carlo: le parole per Elisabetta

Alle ore 19:00 italiane è andato in onda su tutte le principali reti televisive l’attesissimo discorso di Re Carlo alla Nazione dopo la morte della Regina Elisabetta; proprio nella giornata del 9 settembre, il nuovo Re e la Regina Consorte Camilla, sono tornati a Londra da Balmoral, luogo in cui si è spenta Sua Maestà. In attesa dei Funerali, che si svolgeranno (presumibilmente) il giorno 19 settembre, e a poco meno di 24 ore della proclamazione di Re Carlo III, queste sono state le sue prime parole.

“È stata fonte d’ispirazione, nonché un esempio per me e per tutti i membri della mia famiglia. E le dobbiamo moltissimo, dal profondo del cuore. Abbiamo, nei suoi confronti, un grande debito. Un debito che ogni figlio deve a sua madre, per il suo amore, la sua comprensione, la sua guida e l’esempio che è stata per tutti noi”, queste le prime dichiarazioni di Re Carlo per ricordare la sua adorata madre durante il suo discorso al Paese che, promette, servirà con attenzione e dedizione.

Fonte: IPA

Con accanto una cornice contenente una foto di Sua Maestà Elisabetta II, il discorso è stato emozionante, come visibile dallo sguardo che è soprattutto quello di un figlio che ha perso la propria madre. Il suo pensiero principale, infatti, è stato rivolto a lei e alla sua memoria. Fiero per tutto ciò che ha fatto nei suoi 70 anni di Regno, ma anche e soprattutto nel privato per la sua Famiglia.

Immancabile il riferimento al Principe Filippo, scomparso il 9 aprile 2021: “Per il viaggio che ti porterà ad incontrare il mio amato papà, voglio dire solo questo: grazie. Grazie per il tuo amore, per la devozione nei confronti della nostra famiglia. Che il volo degli angeli possano accompagnarti e cantare nel tuo riposo”.

“La mia adorata moglie”: l’amore di Re Carlo per Camilla

Non solo spazio per la sua adorata mamma, ma anche per tutti gli altri membri della Famiglia, a partire da Camilla, fino ad arrivare ai suoi figli William ed Harry (e le rispettive mogli).

“Io conto sull’amore della mia adorata moglie Camilla. Nel riconoscimento del suo servizio pubblico leale, dal momento in cui ci siamo sposati 17 anni fa. Lei è diventata la mia Regina Consorte. So che sarà all’altezza del suo nuovo ruolo a cui dedicherà una dedizione nei confronti anche del senso del dovere. So di poter contare su di lei”, ha così spiegato il nuovo Re d’Inghilterra durante il suo discorso.

Re Carlo è ben consapevole dell’amore di cui è stata circondata la Regina Elisabetta, così come lo è del fatto che probabilmente non riuscirebbe mai a riceverne altrettanto, e come lui anche la sua amata moglie Camilla che ha impiegato moltissimo tempo per farsi accettare da Sua Maestà. Ora, però, il primogenito di Elisabetta si dice pronto per guidare il Paese e lo farà con l’aiuto e il sostegno di tutti i familiari, soprattutto del Principe William, erede al trono.