“Harry ubriaco fradicio”, Meghan Markle si vergogna di lui

“Harry ubriaco fradicio sul pavimento. Quando l’hanno soccorso, era violento e poco collaborativo”, questo è il nuovo imbarazzante episodio della vita del secondogenito di Carlo e Diana che ha gettato nell’imbarazzo il Palazzo e fatto vergognare come non mai Meghan Markle.

Offerta Spare Il libro di Harry in vendita anche online

Harry ubriaco fradicio: il racconto imbarazzante

Mentre Harry si è divertito a gettare fango sulla Famiglia Reale con la sua autobiografia, Spare, e minaccia Carlo, Camilla, William e Kate Middleton di continuare con accuse e insulti grazie ad altri due libri di memoria, c’è chi ha deciso di rivelare un episodio che il Principe ha omesso nei suoi racconti. Forse perché è davvero poco edificante, se fosse confermato, al punto che la stessa Meghan Markle ne ha preso le distanze. Anzi Meg si è dissociata dal marito appena l’operazione Spare è iniziata.

A raccontare l’increscioso episodio che vede Harry protagonista è un’ ex Guardia Reale che è stata testimone dei fatti narrati. Il Principe Harry, visibilmente ubriaco, andò a sbattere contro un banco facendo scattare l’allarme, dopo una notte passata fuori a gozzovigliare. Le tre guardie di turno accorsero e trovarono il Principe steso a terra, fuori di sé tanto era ubriaco. Le guardie si precipitarono ad aiutarlo, lo rialzarono e lo accompagnarono al suo appartamento. “Harry era un disastro. Quando abbiamo cercato di alzarlo, era poco collaborativo e offensivo”.

Questo il racconto dell’ex militare che ha voluto restare anonimo, riportato dal Sun: “È scattato un allarme nella stanza delle guardie, ma non l’avevamo mai sentito prima. Uno dei ragazzi più anziani ha detto che era una delle garitte. Nel giro di un paio di minuti tre di noi sono usciti. C’erano anche due ragazzi della Met Police. Ma invece di un intruso o di un terrorista, abbiamo trovato il Principe Harry. Indossava pantaloni blu attillati e una camicia bianca, con sopra un maglione scuro. Stava biascicando delle parole, senza alcun senso. Quando abbiamo provato a prenderlo per un braccio, ha iniziato a gridare: ‘Togliti di dosso, non ho bisogno di aiuto’. Ci stava respingendo ed era molto offensivo“.

Ha proseguito: “La sua camera era un caos. Il letto disfatto, c’erano vestiti e calzini sul pavimento, lattine di birra chiara e tazze di caffè sporche in giro e pacchetti di sigarette.” I soldati hanno lasciato Harry sul letto, dove è “svenuto”. All’epoca si fecero una bella risata sull’accaduto e Harry divenne spunto per altre storielle ironiche. Ma nessuno fece rapporto. Anche perché l’indomani un alto ufficiale fece pressione perché la cosa rimanesse segreta.

L’ex soldato con alle spalle più di un decennio di servizio ha deciso di parlare ora e di raccontare questo episodio imbarazzante dopo le rivelazioni che Harry ha fatto in Spare. Soprattutto, dopo che il Principe ha raccontato di aver ucciso numerosi talebani. “È una cosa che non doveva essere rivelata, nessun soldato lo avrebbe fatto”, ha commentato.

Harry, Meghan Markle si vergogna di lui

L’episodio di Harry ubriaco pare abbia fortemente imbarazzato Meghan Markle che per altro sembra sparita dalla pubblicazione di Spare. Si vocifera che sia completamente in dissenso con il marito e che per questo ha preso le distanze dal lancio dell’autobiografia. Pare addirittura che lei abbia chiesto il divorzio e che i due vivano già in case separate.

Senz’altro però resteranno insieme fino all’incoronazione di Re Carlo, il prossimo 6 maggio. Malgrado tutto, il Sovrano vorrebbe accanto a sé il figlio in un giorno così importante per lui, ma i Sussex non hanno ancora chiarito se ci saranno. La loro presenza comunque preoccupa molto gli altri membri della Famiglia Reale. William e Kate Middleton temono che Harry e consorte potrebbero rubare la scena a Carlo.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.