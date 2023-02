William è fuori di sé per Harry: l’incoronazione di Carlo verso il disastro

William non è mai stato così furente con Harry come in questo momento. Il Principe del Galles è seriamente preoccupato che l’incoronazione di suo padre Carlo, prevista per il prossimo 6 maggio, possa rivelarsi un fallimento totale per colpa di suo fratello.

William furente con Harry: non lo perdonerà mai

William ha avuto molti motivi per arrabbiarsi con Harry nel corso della sua vita. Suo fratello minore è sempre stato una spina nel fianco per il buon nome e il prestigio della Famiglia Reale. Fin da ragazzo il secondogenito di Carlo e Diana è stato al centro di numerosi scandali, dalle foto di nudo a Las Vegas al costume da nazista. I paparazzi sono sempre andati a nozze con lui, d’altro canto lui non si è mai tirato indietro quando si trattava di mettersi nei guai.

Ma negli ultimi mesi Harry ha portato allo sfinimento William. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l’autobiografia Spare dove il Duca del Sussex lancia i suoi strali contro il padre, il fratello maggiore, Kate Middleton e racconta dettagli della sua vita con una tale crudezza da raggiungere lo splatter. È così stucchevole da aver stancato non solo i britannici ma anche gli americani che lo ospitano, tanto che l’indice di gradimento nei suoi confronti e nei confronti di Meghan Markle è precipitato.

Incoronazione di Carlo a rischio

Malgrado ciò, Carlo è disposto a perdonarlo e lo vorrebbe con sé all’incoronazione. I Sussex hanno avviato le trattative per il loro ritorno a Londra e l’arcivescovo di Canterbury fa da mediatore. Si vocifera anche di un viaggio segreto di Harry a Windsor per incontrare personalmente il padre e contrattare i termini della sua partecipazione alla cerimonia, che forse prevedono anche il divorzio da Meg.

Chi è assolutamente contrario alla presenza di Harry e Meghan all’incoronazione di Carlo è William. Il Principe del Galles teme che la partecipazione dei Sussex possa mettere in serio pericolo non solo la cerimonia ma la Monarchia stessa. Will è in ansia per il padre il cui carisma non è certo quello della Regina Elisabetta ed è molto preoccupato per sé e per Kate. Teme infatti che il fratello e la cognata possano creare uno scandalo irreparabile danneggiando per sempre la Corona. Insomma, non si sente per niente sicuro alla presenza di Harry che sarebbe capace di un colpo di testa irrimediabile.

Re Carlo è troppo debole

Secondo l’esperto in questioni reali Dan Wootton, Carlo si deve impegnare a proteggere William e a preservare la sua dignità di Principe se proprio ci tiene che Harry partecipi alla sua incoronazione. Il giornalista definisce la decisione del Re di volere accanto a sé il secondogenito “poco saggia” e che sarebbe meglio per la Monarchia e per la Famiglia Reale che Harry e Meghan non partecipassero.

Stando a fonti vicine al Palazzo, riportate dal Daily Mail, William è furente e non è disposto a rivolgere nemmeno una parola a Harry e consorte. Anche questa situazione di tensione tra i due fratelli costituisce una minaccia per l’incoronazione. La presenza del secondogenito metterebbe Carlo in secondo piano e il momento perderebbe tutta la solennità necessaria. Il Sovrano dovrebbe seguire l’esempio di sua madre che ha sempre posto la Corona prima della famiglia e degli affetti. Ma evidentemente il nuovo Re non ha lo stesso senso del dovere e questo indebolisce inevitabilmente la Monarchia.

A tutto questo si aggiunge la situazione contingente della malattia di Camilla, per la seconda volta positiva al Covid.