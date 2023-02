Harry si è rovinato e nessuno gli crede più. Spunta una nuova verità

Fonte: Getty Images Harry

Harry si è rovinato da solo con le sue confessioni sulla perdita della verginità in Spare e conseguente critica alla donna che ha citato e coinvolto suo malgrado nello scandalo. Sasha Walpole è una delle tante vittime che il Principe ha fatto con la sua autobiografia e non può pretendere che ora stia zitta. Nel frattempo persino Rupert Everett è intervenuto per raccontare la sua versione dei fatti su quella notte fatidica in cui il figlio di Carlo e Diana ha fatto l’amore per la prima volta.

Harry si è screditato con la storia della verginità

Il giornalista Dan Wootton, dalle pagine dell’Express, non ha pietà per Harry. L’esperto sostiene che il Principe ha perso ogni tipo di credibilità e non solo perché in Spare racconta mezze verità, ma per il modo in cui avrebbe trattato Sasha Walpole, la donna con cui ha perso la verginità. Oggi lei è madre di tre figli e ha raccontato la sua storia dopo che il Principe l’ha resa pubblica. Ha detto in modo molto sincero che lo ha fatto per soldi e che non avrebbe mai parlato se Harry non lo avesse fatto.

“Avrebbe potuto dire di aver perso la verginità e basta. Ma ha descritto come è successo – in un campo dietro un pub”, ha protestato Sasha, che ha proseguito dicendo che ha deciso di parlare perché se si fosse nascosta, l’avrebbero comunque cercata e non avrebbe smesso finché non l’avessero trovata.

Wootton ha sottolineato come Harry si sia rovinato da solo e abbia perso tutto, definendolo “un ometto” che messo a confronto con gli uomini della sua famiglia, Carlo e William, finisce per sparire.

Rupert Everett, la verità su Harry

Intanto, persino l’attore Rupert Everett è intervenuto sul caso della verginità di Harry, sostenendo che il racconto del Principe contenuto in Spare non è vero. Lui la verginità non l’avrebbe persa in un campo dietro il pub. “A proposito. So chi è la donna con cui ha perso la verginità. E non era dietro un pub. E non era in questo paese”, ha detto Everett al Telegraph “con un luccichio negli occhi”. L’attore non ha detto specificato altro. “Sto solo dicendo che lo so”, insomma forse ha voluto lanciare un messaggio a Harry, metterlo in guardia che lui sa la verità.

Il Principe in Spare non ha lesinato i dettagli di quella notte di passione in cui, stando al suo racconto, lui e Sasha che si conoscevano da tempo si sono appartati, anche se la zona era parecchio affollata e diversi possono essere i testimoni. Ma come è noto l’autobiografia è piena di ricordi distorti e può essere che anche in questo caso il Principe abbia raccontato una falsità.