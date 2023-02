Meghan Markle in crisi: Harry torna a Londra senza di lei

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Se Meghan Markle non deve aver apprezzato la confessione di Harry in Spare su come ha perso la verginità, è stata profondamente irritata dalle rivelazioni dell’ex amante del marito Sasha Walpole che ha raccontato la sua versione dei fatti su quella notte col Principe. Molti commentatori reali sono convinti che la Duchessa del Sussex si rifiuterà di partecipare all’incoronazione di Carlo, abbandonando Harry al suo destino con la Famiglia Reale.

Harry, le confessioni di Sasha Walpole, la sua prima amante

Il silenzio di Meghan Markle dopo la pubblicazione di Spare era stato interpretato prima come un segno di disapprovazione e di crisi matrimoniale, poi come una strategia studiata per poter contrattare con Re Carlo il ritorno a Londra. Ma adesso la sparizione della Duchessa acquista un nuovo significato alla luce delle parole della donna con cui per la prima volta Harry ha avuto un rapporto.

La storia è nota perché a parlarne è il Principe nella sua autobiografia. Lui aveva 16, lei, Sasha Walpole, 19. I due si conoscevano da due anni, ma una sigaretta fuori dal pub dove erano andati a bere è stata galeotta e si sono ritrovati l’uno tra le braccia dell’altro. Questo è il racconto di Harry su come ha perso la verginità.

La rabbia di Meghan Markle

Un ricordo così intimo pare non abbia fatto piacere nemmeno a Meghan che fosse reso pubblico in modo così esplicito, ma appunto Lady Markle si è limitata a tacere di fronte alle scelte del marito, che stando a fonti vicino alla coppia anche lei disapprovava.

Quello che però proprio l’ha fatta uscire dai gangheri è l’intervista che la Walpole, oggi guidatrice di scavatrici e madre di due figli, ha rilasciato al Daily Mail confermando parola per parola la confessione di Harry e soprattutto mostrandosi al mondo come colei che ha avuto il privilegio di fare l’amore per la prima volta col Principe.

I commentatori reali sono andati a nozze di fronte alle rivelazioni della Walpole, definita “donna anziana” in Spare, quando in fondo ha solo poco più di due anni rispetto a Harry. Tutti sono convinti che la schiettezza abbia mandato su tutte le furie Meghan, soprattutto quando Sasha ha confessato al nemico della Duchessa, il giornalista Piers Morgan di aver deciso di parlare “per soldi”. La donna ha definito l’incontro con Harry “un incantesimo”, solleticando probabilmente la gelosia di Meg.

D’altro canto, come già detto, è stato Harry a parlarne per primo. Nel suo libro dice anche come una delle sue guardie del corpo gli rivelò che era stato mandato “per scoprire la verità”. E ha aggiunto: “Sospettavo che si riferisse alla mia recente perdita della verginità, un episodio umiliante con una donna anziana” che lo avrebbe trattato “come uno stallone”. Dettagli di cui avremmo voluto fare volentieri a meno. E probabilmente anche la stessa Meghan è dello stesso avviso.

Meghan Markle abbandona Harry

Sasha all’epoca dell’incontro con Harry lavorava nella stalla di Carlo, si occupava di cavalli. I due ragazzi divennero subito amici e insieme passarono con gli amici diverse serate al pub. Fu Harry a chiamarla per primo sul telefono fisso di casa e da lì nacque il loro legame che divenne presto passionale.

Intanto, Lady Markle pare sia molto irritata da questa storia, al punto da essere pronta a mandare da solo Harry all’incoronazione di Carlo. Secondo le ultime indiscrezioni il Principe tornerà quasi sicuramente a Londra accogliendo l’invito del padre, ma altrettanto quasi certamente sarà senza Meghan. Ufficialmente l’assenza della Duchessa sarebbe giustificata col fatto che l’incoronazione avviene nello stesso giorno del compleanno di Archie, il 6 maggio, e quindi lei starebbe a casa per essere accanto al figlio.