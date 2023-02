Chi è Sasha Walpole, la prima amante di Harry

Fonte: IPA Principe Harry: chi è Sasha Walpole. la sua prima amante

Tra le rivelazioni di Harry nella sua chiacchieratissima autobiografia Spare, quella sulla perdita della verginità ha indubbiamente fatto scalpore. Il Duca di Sussex ha infatti raccontato intimi dettagli della sua prima volta, avvenuta in un campo vicino ad un pub, e ha svelato l’identikit della misteriosa donna, che risponde al nome di Sasha Walpole. È lei stessa ad intervenire sulla questione, in un’intervista al Sun: chi è colei che conquistò il Principe in quel lontano 2001 e quali rapporti aveva con la Famiglia Reale.

Chi è Sasha Walpole, prima amante di Harry: il rapporto col Principe

Il nome di Sasha Walpole è improvvisamente balzato alle cronache per le intime rivelazioni di Harry, racchiuse nella sua discussa autobiografia Spare. Tra le pagine del suo racconto, il Principe ha infatti aperto numerosi cassetti del suo passato, portando alla luce del sole segreti sinora tenuti nascosti. Come la perdita della verginità, raccontata nei minimi dettagli, e la ragazza con cui avrebbe consumato il suo primo rapporto.

Sasha Walpole, infatti, sarebbe la donna cui il Principe ha perso la verginità, in un campo vicino ad un pub nel luglio del 2001. A raccontarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata al Sun, in cui ha svelato come sia accaduto tutto in maniera improvvisa e non premeditata, dopo aver bevuto diversi shot ed essersi ubriacati in compagnia. Ma chi è colei che, per prima, ha conquistato il cuore del Principe Harry?

Di Sasha Walpole non abbiamo sufficienti informazioni a disposizione, essendo una donna piuttosto riservata. Sappiamo però che è più grande di Harry, poiché quando consumarono il loro primo rapporto lui aveva 16 anni, lei 19. I due avevano stretto un ottimo rapporto di amicizia da anni. Come ha riferito la donna al Sun, infatti, aveva lavorato presso la residenza dell’attuale Re Carlo nel Gloucestershire, Highgrove House, e aveva incontrato sia Harry che William.

Harry e Sasha Walpole: le dichiarazioni della donna sul loro primo rapporto

Sasha Walpole aveva stretto un ottimo rapporto di amicizia sia con William sia con Harry. I due Principi facevano parte di un gruppo di 80 giovani, come da lei raccontato, accomunati dall’amore per i cavalli. “È stato adorabile lavorare per loro e mi hanno fatto sentire il benvenuto – ha rivelato la donna – Di tanto in tanto vedevo la famiglia. Quando ho incontrato Harry, mi conosceva come fosse uno sposo e abbiamo iniziato a chiacchierare”.

Alla fine, il legame con Harry si è intensificato sino ai fatti del 2001, quando in piena estate consumarono il loro primo rapporto. Rapporto che ha definito “appassionato e scintillante” e per il quale non prova alcun rimorso: “Non c’è rimorso. È stato un momento di follia e la vita è fatta di esperienze”.

Intanto, però, questo vaso di Pandora scoperchiato dal Principe Harry in Spare non sarebbe affatto piaciuto a Meghan Markle. La Duchessa non avrebbe infatti apprezzato tali rivelazioni del marito né, tantomeno, le dichiarazioni di Sasha Walpole. A maggio ci sarà l’incoronazione di Re Carlo e, con buone probabilità, Meghan sarà assente alla cerimonia. Resta invece in bilico la partecipazione di Harry che, dopo lo strappo con la Royal Family, sarebbe comunque intenzionato a tornare a Londra ed accogliere l’invito del padre.