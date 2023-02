Harry e Meghan Markle insieme all’incoronazione. Poi il divorzio da 50 milioni

Harry e Meghan Markle tentano l’ultimo colpaccio. Si presenteranno insieme all’incoronazione di Re Carlo il prossimo 6 maggio. A breve dovrebbero ricevere l’invito formale da Palazzo. E dopo questa ultima comparsata di coppia, è pronto il divorzio che vale 50 milioni di sterline.

Offerta Spare Il libro di Harry in vendita anche online

Harry e Meghan Markle, l’invito ufficiale all’incoronazione

Una fonte di Whitehall ha comunicato all’Express che Harry e Meghan Markle saranno ufficialmente invitati all’incoronazione di Re Carlo III. Come è noto, è da mesi che sono in corso delle trattative tra il Palazzo (si dice che Harry sia tornato in segreto a Londra per vedere il padre) e i Sussex per la loro partecipazione all’evento. Il Sovrano ci tiene particolarmente ad avere accanto a sé il secondogenito, malgrado le cattiverie sul suo conto contenute nell’autobiografia Spare. D’altro canto, Sua Maestà non ha mai nascosto di avere in antipatia Meghan, considerata la causa di tutti i recenti mali della Famiglia Reale, a lei e solo a lei viene attribuita la responsabilità della Megxit, ossia dell’allontanamento suo e di Harry dalla Corona, non a caso lo scisma prende il suo nome.

Per Carlo Lady Markle è persona non gradita, al punto che preferirebbe non vederla nel giorno della sua incoronazione, il 6 maggio. Ma è consapevole che la sola presenza di Harry senza la moglie susciterebbe un maggior scandalo e alimenterebbe ulteriormente le chiacchiere sui dissapori all’interno della Famiglia Reale. E così si è piegato alla necessità e farà recapitare anche a lei l’invito ufficiale.

Harry e Meghan Markle, l’ultima volta che li vedremo insieme

Ammesso che Harry e consorte accettino di tornare a Londra, Buckingham Palace ha già fatto sapere che non avranno un ruolo attivo all’interno della cerimonia. Stessa sorte tocca al Principe Andrea. La decisione è stata giustificata in base al fatto che i Sussex non sono più attivi all’interno della Monarchia, dunque non avrebbe senso che svolgessero un qualche compito durante il rito dell’incoronazione. Proprio per questo, il protocollo prevede che non si affaccino al balcone insieme al Re, alla Regina consorte e agli altri membri senior della Famiglia Reale. Esattamente come è accaduto durante il giubileo della Regina Elisabetta, quando Harry e Meghan furono costretti a restare in disparte insieme ai bambini.

Un po’ diversa è la questione di Andrea che potrebbe essere accanto agli altri fratelli intorno al trono durante il rito dell’unzione, perché il Principe è stato Cavaliere della Giarrettiera, un ordine che ha sempre avuto un ruolo attivo nelle incoronazioni.

Secondo gli esperti in questioni reali, Harry e Meghan accetteranno l’invito di Carlo e saranno presenti all’incoronazione. Per loro è molto importante farsi vedere assieme alla Famiglia Reale in un clima il più possibile disteso con la Monarchia, perché ciò li aiuterebbe a risollevare il loro indice di gradimento, precipitato tanto in Gran Bretagna quanto negli USA.

Harry e Meghan Markle, il divorzio da 50 milioni

Ma l’incoronazione di Carlo potrebbe essere l’ultimo grande evento di risonanza mondiale in cui li vedremo partecipare assieme. Pare che Harry e Meghan siano ai ferri corti e che abbiano già pronto un accordo di divorzio che vale 50 milioni di sterline che comprende diverse proprietà immobiliari come Frogmore Cottage, vicino a Windsor, e la villa californiana di Montecito.

Secondo il Global Magazine, che riporta le indiscrezioni di una fonte vicina a Palazzo, Meghan riceverà una rendita in denaro “che la sistemerà per la vita” e manterrà il titolo di Duchessa del Sussex. Anche Archie e Lilibet godranno di un assegno di mantenimento direttamente sborsato da nonno Carlo. Ancora ignoti i dettagli sulla custodia dei due Royal Baby.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.