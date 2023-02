“Harry ha lasciato Meghan Markle”: l’accordo segreto con William e Kate Middleton

Harry si sarebbe definitivamente sbarazzato di Meghan Markle. Tornato a Windsor in gran segreto, avrebbe stretto un accordo con William e Kate Middleton, concordando il suo ritorno a patto che sua moglie resti a Los Angeles.

Harry è tornato a Londra da solo

Da diversi giorni circolano voci di un ritorno in incognito di Harry in Gran Bretagna. Il Principe si sarebbe recato direttamente a Windsor per vedere prima suo padre Carlo e poi suo fratello William e la cognata Kate Middleton. Stando alle ultime indiscrezioni il Duca di Sussex sarebbe arrivato solo in Inghilterra. Meghan è rimasta a casa coi figli Archie e Lillibet. Si dice che Harry abbia intenzione di negoziare il suo ritorno nella Famiglia Reale prima dell’incoronazione del Re, il prossimo 6 maggio.

Come è noto Carlo vorrebbe accanto a sé il secondogenito in un giorno così importante, ma farebbe a meno della tanto contestata nuora, Lady Markle, che senza mezzi termini è stata definita “persona non gradita”. Non importa quali cattiverie Harry ha spifferato al mondo con la sua autobiografia Spare, il Sovrano è seriamente intenzionato a fare di tutto per riavere suo figlio. E non sarebbe contrario, anzi caldeggerebbe, il divorzio da Meghan, considerata l’origine di tutti i mali della Famiglia Reale.

Harry si sbarazza di Meghan Markle

Meghan in questo periodo è rimasta in disparte. Gli esperti di Corte sostengono che sia una strategia per poter avere più potere nella contrattazione col Palazzo. Ma pare che le cose non siano esattamente così, soprattutto dopo le rivelazioni dell’esperto di Corte, Bertrand Deckers, che ha spifferato l’arrivo di Carlo a Windsor per un incontro segreto con Harry tornato solo appositamente dall’America.

Harry, incontro segreto con William e Kate Middleton

Il colloquio sarebbe stato a quattr’occhi, ma nuove indiscrezioni ritengono che il Duca di Sussex abbia incontrato anche William e Kate Middleton, essenziali per una riconciliazione. Era fondamentale che Harry li vedesse da soli, la presenza di Meghan è infatti invisa anche ai Principi del Galles. Sono noti a tutti i contrasti tra Meghan e Kate, semplicemente le due donne non si sopportano e quando hanno convissuto a Palazzo hanno fatto di tutto per mostrarsi ostili l’una all’altra.

Nessuno sa esattamente se questi colloqui segretissimi sono avvenuti e cosa si sono detti. Kate ha svolto i suoi doveri di Principessa in modo impeccabile senza lasciar trasparire nulla e anche Carlo ha fatto finta di niente di fronte alla richiesta di uno studente di far tornare Harry.

Dal canto suo, il Duca di Sussex è da un po’ che non si mostra in pubblico. A conferma proprio del fatto che è in missione segreta in Inghilterra e che soprattutto intenda calmare le acque per rendere più probabile il suo rientro a Palazzo. In effetti, ha sempre detto che avrebbe voluto riconciliarsi con la sua famiglia e ha giustificato le malignità di Spare dicendo che tanto suo padre e suo fratello non avrebbero mai letto la sua autobiografia.