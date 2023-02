Harry torna (in segreto) a Londra per un incontro misterioso

Harry sarebbe tornato a Londra in gran segreto per incontrare privatamente suo padre Carlo. Un colloquio faccia a faccia e riservato per concludere le trattative che stabiliscono la natura dei rapporti tra i Sussex e la Famiglia Reale.

Offerta Spare Il libro di Harry in vendita anche online

Harry all’incoronazione di Re Carlo

Il ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan Markle per l’incoronazione di Re Carlo il prossimo 6 maggio è all’ordine del giorno. Malgrado le accuse che il Principe ha rivolto al padre, a Camilla, a suo fratello William e a Kate Middleton in Spare, il Sovrano non vuole rinunciare alla presenza del secondogenito alla cerimonia che lo consacra sul trono del Regno Unito. E poco importa se ha gettato tutti nell’imbarazzo con le rivelazioni piuttosto squallide sulla sua verginità, travolgendo con la sua biografia persone che avrebbero voluto continuare a vivere in pace e tranquillità la loro esistenza, come Sasha Walpole, la sua prima amante.

Carlo vuole a tutti i costi al suo fianco Harry nel giorno dell’incoronazione. Meghan faccia pure quello che vuole. Ormai è noto che è persona non gradita al Re. In fondo, da quando è entrata nella vita di suo figlio, ha sconvolto tutto e creato più danni che benefici per tutti. Lady Markle tace e si pensa che sia una strategia per avere più margine di manovra durante le trattative. infatti, Carlo ha chiesto all’Arcivescovo di Cantebury di mettersi in contatto coi Sussex e di trovare un accordo a nome suo.

Harry, l’incontro segreto a Windsor con Carlo

Ma la faccenda potrebbe essere ben più complicata di così, tanto che Harry avrebbe deciso di prendere in mano la situazione personalmente e di stabilire direttamente con suo padre cosa vuole per tornare in seno alla famiglia. Chissà, forse definitivamente, liberandosi di Meghan dato che pare che siano ai ferri corti.

Sta di fatto che secondo l’esperto in questioni reali, Bertrand Deckers, Harry sarebbe volato in Inghilterra per un colloquio privatissimo con suo padre. Solo loro due. Meghan è rimasta a Montecito e William nel suo cottage con Kate. Cosa fa pensare all’esperto che ci sia stato questo incontro? Semplice, una strana decisione di Carlo.

Il Re è una persona molto abitudinaria e se va fuori dagli schemi è perché c’è un motivo preciso. Il 7 febbraio Sua Maestà ha deciso di dormire al Castello di Windsor in via del tutto eccezionale. Ha spiegato Deckers: “Sappiamo solo da pochi minuti che i paparazzi sono in procinto di raggiungere l’aeroporto più vicino al castello di Windsor, perché eccezionalmente il Re ha deciso di dormire a Windsor, cosa che non fa mai”.

La decisione di Carlo sarebbe dovuta all’incontro top secret con Harry. Nessuno avrebbe dovuto sapere del suo ritorno anzitempo in Gran Bretagna. “I due cercheranno di sistemare le cose, si pensa che entrambi arrivino con delle precise richieste”. L’esperto ha anche aggiunto che Harry avrebbe dormito a Frogmore Cottage, la casa che ha condiviso con Meg quando ancora lavoravano per la Famiglia Reale, e che Carlo gli avrebbe chiesto espressamente di partecipare all’incoronazione.

Ti prego riporta Harry: il silenzio di Carlo

Un’ulteriore conferma di questo colloquio segreto c’è l’enigmatica richiesta da parte di alcune persone venute ad accogliere il Sovrano durante la sua visita all’università di East London. In particolare uno studente avrebbe urlato al Re: “Ti prego riporta Harry“. Un assistente di Carlo gli avrebbe precisato: “Harry, tuo figlio”. A quel punto Sua Maestà ha semplicemente commentato: “Oh”, senza aggiungere altro. Forse le trattative sono ancora in corso.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.