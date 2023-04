Harry e Meghan Markle non rispondono: inquietudine a Palazzo per gli 11 milioni

Harry e Meghan Markle non hanno ancora risposto all’invito per l’incoronazione di Carlo, malgrado il Palazzo avesse chiesto espressamente di inviare la conferma entro il 3 aprile. Il loro silenzio lascia la Corte nell’inquietudine, nessuno sa cosa faranno.

Harry e Meghan Markle non rispondono all’invito dell’incoronazione

Harry e Meghan Markle stanno letteralmente facendo impazzire Re Carlo e il suo staff che si trova in grandi difficoltà di fronte a questo silenzio. Fonti interne a Buckingham Palace hanno riferito al Daily Mail che i Sussex “stanno causando un gran mal di testa” al personale del Re che non sa come comportarsi con loro, perché manca un mese al grande evento e devono organizzare i posti a tavola, le auto per gli spostamenti, garantire la sicurezza, ma non possono procedere finché non avranno una risposta da Harry e Meghan.

Ancora una volta i Sussex si distinguono coi loro capricci. Quando Carlo cerca di trovare una via di comunicazione, sembra che loro facciano apposta per rendere vano ogni sforzo. Non si comprendono le ragione di questo ritardo nel rispondere all’invito per l’incoronazione che si terrà il 6 maggio.

Il timore degli organizzatori è che Harry e Meghan possano fare un colpo di testa. Decidere all’ultimo di presenziare alla cerimonia mettendo in grande difficoltà il Palazzo. Ogni dettaglio deve essere deciso e pianificato con largo anticipo, dato che sono coinvolte 2000 persone, tra capi di Stato e teste coronate a cui deve essere garantita la massima sicurezza e il massimo confort. Oltre al fatto che l’incoronazione sarà uno degli eventi più importanti e seguiti in tutto il mondo. Ne va quindi della stessa immagine della Monarchia britannica già piuttosto in difficoltà, perché attaccata su diversi fronti.

Buckingham Palace ha comunque già annunciato che Harry e Meghan, dovessero partecipare, non avranno alcun ruolo e soprattutto non compariranno sul balcone accanto a Carlo e Camilla, privilegio riservato esclusivamente ai membri attivi della Famiglia Reale, cioè a coloro che rappresentano il futuro della Corona. Inoltre ha reso noto l’elenco dei paggi del Re e Archie non compare nella lista, anzi non è stato proprio invitato, d’altro canto è troppo piccolo. Anche se pure su questo punto pare che Harry abbia avuto da ridire.

Fonte: DiLei

Harry e Meghan Markle, il ricatto da 11 milioni

Ma non è tutto. Il silenzio di Harry e Meghan può non essere un semplice dispetto al Re. Già qualche giorno fa erano emerse indiscrezioni sul fatto che la coppia avesse chiesto di essere pagata per partecipare all’incoronazione. Si è parlato di 11 milioni di euro. L’inquietudine che serpeggia all’interno della Corte riguarda anche questo punto.

Infatti, si teme che la coppia stia prendendo tempo per vedere se Carlo cede alle loro richieste, anche se insider hanno affermato che il Palazzo non ha intenzione di sborsare nemmeno una sterlina extra per nessuno dei suoi ospiti e meno che mai per il secondogenito del Re e consorte. Ma Carlo è pur sempre un papà e l’incoronazione è un evento unico che vorrebbe vivere con entrambi i figli, per quanto Harry lo abbia fortemente indispettito. È anche vero che il Principe è recentemente tornato a Londra per presenziare al processo contro il Daily Mail e che nessuno della sua famiglia lo ha voluto incontrare. E questo non è un buon segno.

In ogni caso, se Harry e Meghan non si presentassero, a soffrirne sarebbe solo Carlo. William e Kate Middleton sicuramente ne sarebbero sollevati, così come gli altri Windsor.