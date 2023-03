Carlo in Germania Re del fast food e Harry gli ruba il trono (per davvero)

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla, primo viaggio di Stato, i look della Regina in Germania

Carlo e Camilla sono arrivati in Germania per il loro primo viaggio di Stato all’estero da Re e Regina. La Sovrana è scesa dall’aereo con un look azzurro che sembrava la copia di quello di Elisabetta II, mentre il Sovrano è stato incoronato con una corona di carta realizzata da un noto fast food. Intanto a Londra Harry scala i vertici del potere e improvvisamente tutti lo vorrebbero sul trono.

Carlo incoronato con la corona di Burger King

Carlo e Camilla sono dunque partiti per il loro primo viaggio all’estero in qualità di Sovrani della Gran Bretagna. Meta la Germania dove incontreranno anche i loro parenti tedeschi, discendenti della casata del Principe Filippo. L’augusta coppia si sarebbe dovuta recare prima a Parigi, ma a causa degli scioperi e dei tumulti che stanno scoppiando in tutta la Francia, Buckingham Palace ha preferito annullare il tour.

Fonte: Getty Images

L’arrivo di Carlo e Camilla a Berlino è stato davvero pittoresco. La Regina Elisabetta non avrebbe mai permesso che cose simili avvenissero al suo cospetto. Infatti, mentre le Loro Maestà passeggiavano nei pressi della Porta di Brandeburgo sono stati accolti da alcuni sostenitori che indossavano delle corone di carta di Burger King. Uno di questi si è avvicinato al Re e ha cercato di offrirgli la corona dicendogli: “Questa è per te, se la vuoi“. Il Sovrano si è rifiutato prestamente di accettare il dono, anche se è sembrato molto divertito dall’accaduto. Episodio che per altro si è ripetuto con una donna che gli ha offerto un’altra corona finta.

Insomma, in pochi minuti Carlo è stato trasformato nel Re dei fast food con tanto di diadema di carta. Un vero e proprio smacco, anche se probabilmente i suoi fan volevano essere solo simpatici nei suoi confronti. Certo, il comportamento molto alla mano di Sua Maestà ha indotto i presenti a rivolgersi direttamente a lui come se fosse un vip qualunque. Infatti, Carlo si è chinato a raccogliere il berretto di un passante che lo ha ringraziato di cuore. Non è la prima volta che il Sovrano compie gesti di questo tipo, una volta ha raccolto il bastone di un uomo anziano che era andato ad accoglierlo per strada.

Fonte: Getty Images

Camilla, a Berlino come la Regina Elisabetta

Dal canto suo, la Regina consorte indossava un soprabito azzurro acceso con abito coordinato di Bruce Oldfield e un cappello sbarazzino di Philip Treacy. A completare il look la spilla che apparteneva ad Elisabetta II, dono della Regina Maria per la sua cresima. In effetti, Camilla ha voluto rendere omaggio alla Sovrana scomparsa lo scorso settembre attraverso il suo outfit, in tutto e per tutto ispirato a lei.

Mentre Carlo e Camilla rafforzano i loro legami con la Germania, il Re pronuncerà anche un discorso al Parlamento tedesco, in Gran Bretagna Harry riacquista terreno e minaccia il trono del padre. Incredibile ma vero, stando ai risultati di un recente sondaggio riportati dall’Express, i britannici vorrebbero vedere Harry Re, che per la precisione è arrivato secondo nell’indice di gradimento, preceduto solo dal fratello William.

Fonte: Getty Images

Harry a Londra sul trono al posto di Carlo

A Harry sono dunque bastati pochi giorni a Londra per fare breccia di nuovo nel cuore dei sudditi. Accuse infamanti, confessioni imbarazzanti, intrighi sono stati dimenticati in un colpo solo e il Duca del Sussex è stato completamente riabilitato tanto da essere preferito perfino a Re Carlo, considerato la vittima di quel secondogenito pericoloso dopo quanto ha scritto nella sua autobiografia, Spare. Ma alla fine il popolo lo ha perdonato, complice anche il fatto che in Inghilterra Harry è tornato senza Meghan Markle.

Nei sogni degli inglesi Harry dovrebbe tornare a Buckingham Palace da solo, al massimo con i figli Archie e Lilibet e lasciare per sempre Meghan, l’origine di tutti i mali e la fine della sua favola da Principe.