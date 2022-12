Re Carlo raccoglie il bastone alla vecchietta e bacia Kate Middleton: star dei video più di Harry

Re Carlo raccoglie il bastone alla vecchietta durante l’omaggio alla Regina Elisabetta alla Westminster Hall. Poi durante il concerto di Natale bacia affettuosamente Kate Middleton e diventa una star virale. Molto più di suo figlio Harry che sta combinando di tutto pur di umiliare la Famiglia Reale senza di fatto raggiungere il suo scopo.

Non basta raccontare retroscena tutti da dimostrare per diventare protagonisti della scena: questa è la lezione che Carlo col suo comportamento sta impartendo al figlio minore Harry che sta scatenando un putiferio con la sua docu-serie su Netflix. A Palazzo però la vita trascorre come sempre, tra un impegno e l’altro.

Re Carlo raccoglie il bastone alla vecchina

Il Re, per quanto sempre attento al protocollo, non ha esitato a uscire dagli schemi per soccorrere un’anziana donna che assisteva in piedi all’omaggio alla Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre.

Carlo stava salutando la folla che si era radunata a Westminster Hall e tra strette di mani e sorrisi si è accordo che a una anziana signora era caduto il bastone, così non ha esitato a chinarsi per raccoglierlo e glielo ha porto gentilmente dandole un paio di affettuosi buffetti sulla mano. La donna quasi non credeva ai suoi occhi: il Re si è quasi inginocchiato per recuperare il suo bastone. Nel video sembra che non sappia come rispondere al Sovrano, quasi ammutolita dalla sorpresa.

Re Carlo bacia Kate Middleton

Ma questo non è l’unico gesto insolito che Re Carlo ha fatto in questi giorni. Al concerto di Natale si è mostrato particolarmente affettuoso con Kate Middleton e i suoi bambini. Infatti, il Sovrano con la Regina consorte, Camilla, si è fermato a baciare affettuosamente William, sua moglie e i nipotini George e Charlotte. Durante lo scambio dei baci, la Principessa del Galles è stata avvistata mentre guardava con orgoglio il suocero. Secondo l’esperta di linguaggio del corpo “lo sguardo d’orgoglio di Kate rivela tutto quello che dobbiamo sapere sull’unità della Famiglia Reale.

Altri elementi che dimostrano quanto la Famiglia Reale sia compatta sono i sorrisi prolungati e il contatto visivo tra Carlo, William, Kate e gli altri membri presenti all’evento. Spiega l’esperta: “Il bacio sulla guancia di Carlo con Kate è seguito dal rituale formale della riverenza, ma poi possiamo anche vedere che la mano di Kate è ancora sul braccio di Carlo mentre il suo viso si sposta verso Camilla”. Questo, prosegue la James, rivela un profondo affetto e il desiderio di mostrarsi uniti.

Allo stesso modo la mano di Camilla sulla spalla di Kate mentre la bacia è un altro gesto di profondo affetto. L’esperta racconta come Carlo non si senta a suo agio in pubblico nel ruolo di nonno, però non esita a chinarsi per baciare i nipotini.

C’è poi un altro gesto di Lady Middleton che fa pensare a quanto siano uniti. La Principessa sposta rapidamente la borsa nell’altra mano per poter toccare la schiena del suocero, rivelando una grande confidenza tra loro.

È evidente che se Harry sperava con la sua serie di gettare scompiglio nella Famiglia Reale, ha avuto l’effetto contrario: a Palazzo non sono mai stati così uniti.