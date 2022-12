Kate Middleton sfida Harry al concerto di Natale. Ed è splendida col cappotto bordeaux

Kate Middleton, i look rossi per dicembre

Niente rosso per Kate Middleton al concerto di Natale, ma un cappotto burgundy ultra chic di Eponine, nuovo di zecca che ha coordinato a quello della figlia Charlotte. Il suo sorriso e il senso di festa che trasmetteva sono stati la risposta migliore alle accuse al veleno che Harry e Meghan Markle hanno mosso contro la Famiglia Reale col secondo famigerato trailer della loro serie di Netflix.

Kate Middleton e William al concerto di Natale

Kate Middleton con William e i due figli più grandi, George e Charlotte, sono arrivati a concerto di Natale, Together at Christmas. Nessun cedimento di fronte alle minacce dei Sussex, messe in circolo poco prima dell’evento canoro. I Principi del Galles ancora una volta hanno incassato il colpo senza reagire alle inutili polemiche che Harry e Meghan hanno voluto sollevare, nonostante nel secondo episodio nel mirino c’era proprio William che avrebbe spaventato suo fratello minore con le sue urla, a detta di Harry.

Ma l’imperturbabilità e l’indifferenza sono sembrate le migliori risposte alle parole di fuoco dei Sussex che ormai stanno iniziando a stancare con le loro sparate.

Kate Middleton sfida Harry col cappotto di Eponine

Kate ha quindi sfidato i capricci del cognato mostrandosi al concerto più splendida che mai. Ha scelto per l’occasione un cappotto bordeaux, firmato dal brand londinese Eponine. Si tratta di un capo molto lineare e pulito ma di grande eleganza. Il capospalla è lungo fino ai polpacci, sciancrato in vita e come unico ornamento ha due bottoni sui fianchi.

Come nel suo stile, Lady Middleton ha presentato un look monocolore con le sue adorate décolleté in suede di Gianvito Rossi, clutch in rettile e guanti della stessa tonalità del cappotto. I lunghi capelli sono lasciati sciolti con boccoli sulle punte e riga laterale.

Il bordeaux d’altro canto è il colore delle Feste, più discreto e meno scontato del rosso. Non a caso, indossavano un cappotto burgundy, oltre a Kate, anche la piccola Charlotte, Pippa Middleton e Zara Tindall.

Come detto, Kate è arrivata sorridente con tutta la sua famiglia tranne Louis troppo piccolo per assistere al concerto. La Principessa non ha mai smesso di sorridere e si è fermata anche a salutare un gruppo di giovanissimi boyscout, dando loro il cinque, a conferma della sua predisposizione per i bambini. Ancora si vocifera che la Principessa possa aspettare il quarto figlio.

Il discorso di William, una frecciata per Harry

William, anche lui in ottima disposizione d’animo, ha reso omaggio alla defunta nonna, la Regina Elisabetta, leggendo un passaggio del suo discorso di Natale del 2012 in cui Sua Maestà raccontava di essere colpita dallo spirito d’unione proprio del Natale, aggiungendo: “Le feste natalizie sono un momento in cui ricordiamo che Dio ha mandato il suo unico figlio per servire, non per essere servito”.

Non è chiaro se il Principe abbia voluto leggere queste parole della Regina come risposta implicita alle accuse di Harry e Meghan, Buckingham Palace non ha fatto cenno a questa possibilità e sembra difficile che lo sia, dato che il discorso di William è stato definito tempo fa, oltre il fatto che il Palazzo ha scelto la via del silenzio di fronte alla provocazioni dei Sussex.