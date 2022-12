“Kate Middleton incinta”: perché la quarta gravidanza imbarazza William

Kate Middleton, i look rossi per dicembre

Kate Middleton è radiosa sotto le Feste di Natale che quest’anno affronta per la prima volta da Principessa del Galles e le voci di una quarta gravidanza si fanno sempre più sentire. Ma se fosse confermata, la sua dolce attesa metterebbe non poco in imbarazzo William.

Kate Middleton e la quarta gravidanza: indizi

Per allontanare le tensioni provocate dalle rivelazioni bomba di Harry e Meghan Markle che attaccano in modo spietato William e Carlo, c’è chi concentra l’attenzione su un’indiscrezione ben più lieta, la presunta quarta gravidanza di Kate Middleton. Già all’indomani della morte di Elisabetta II, circolarono rumors sulla possibilità di un bebè in viaggio per i Principi di Galles che lo avrebbero comunicato alla Sovrana poco prima della sua dipartita.

Le voci non sono mai state confermate, ma è innegabile che Kate sia raggiante nonostante le pressioni sempre più gravi che pesano su di lei dovute al suo nuovo ruolo a Corte e alla guerra che Harry con la sua serie per Netflix sta creando. Abbiamo visto Lady Middleton splendere in rosso con l’abito da sera firmato Needle & Thread durante il concerto di Natale e sorridente nella cartolina di Natale insieme a William e ai suoi tre figli. Una splendida immagine di famiglia che è una risposta alle frecciate velenose dei Sussex, ma anche un segnale che indica la nuova dolce attesa?

Ad alimentare i rumors c’è poi una foto di Kate condivisa sul suo profilo Instagram che la ritrae durante il gala di Boston dove indossa un lungo abito verde aderente tenendo le mani posate sul grembo. Il gesto ha fatto scatenare di nuovo il gossip della quarta gravidanza. Ma gli esperti di questioni reali non sono convinti che effettivamente la Principessa del Galles sia in dolce attesa.

Kate Middleton incinta? William in difficoltà

Un altro figlio in questo momento sarebbe difficile da gestire e metterebbe davvero in imbarazzo William rispetto all’impegno che si è assunto verso la Monarchia. Ne è convinto l’esperto di Corte Chris Ship che a ITV ha dichiarato che un quarto figlio per il Principe sarebbe un problema perché si scontrerebbe con l’idea di una Monarchia più snella e con l’impegno per un pianeta più sostenibile. “William sta facendo sempre più campagne sulle questioni ambientali. Ma molte persone ricordano che, nell’interesse del pianeta, non dovresti avere quattro figli. Sono sicuro che William si esporrebbe a critiche se ne avesse un quarto”, ha spiegato Ship.

Tuttavia, non è del tutto da escludere una quarta gravidanza, in fondo anche la Regina Elisabetta ha avuto quattro figli, ma pare che non sia all’ordine del giorno. Stando all’esperto, William e Kate devono ancora sistemare molte cose nell’organizzazione del nuovo regno di Carlo. A maggio è prevista l’incoronazione e i loro sforzi sono tutti concentrati a far funzionare le cose. Inoltre, il Sovrano vuole una Monarchia leggera che coinvolga pochi membri della Famiglia Reale, tra cui Will e Kate che naturalmente sono sempre più fondamentali. Poi c’è sempre la questione ancora molto aperta delle rivendicazioni di Harry e Meghan che promettono di non deporre le armi nemmeno col 2023.