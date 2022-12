Kate Middleton, jeans e sorrisi nella cartolina di Natale. Mentre Harry precipita nel baratro

Kate Middleton e William hanno condiviso la tradizionale cartolina di Natale sui loro profili Twitter e Instagram. Quest’anno hanno scelto una foto molto solare che dà il senso della gioia condivisa in famiglia. Un’immagine che è diametralmente opposta a quella che Harry e Meghan Markle stanno dando di loro, piena di astio, di recriminazioni, di tensioni. Da un lato la felicità, dall’altro il livore.

Kate Middleton e William, la nuova cartolina di Natale

Dopo la cartolina di Natale di Re Carlo e Camilla che hanno voluto una foto scattata qualche giorno prima della morte della Regina Elisabetta, Kate Middleton e William puntano sulla famiglia. Il ritratto li vede assieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis. Si tengono tutti per mano formando una fila, agli estremi i genitori e in mezzo i bambini.

La foto è stata realizzata qualche mese fa nel parco della tenuta di Sandringham nel Norfolk dal fotografo di fiducia, Matt Porteous. Il senso dell’immagine è quello di una famiglia molto unita, spensierata ed allegra che passa insieme dei momenti piacevoli. Anche il look è molto informale. I bambini, vestiti tutti e tre coi toni del blu e dell’azzurro, indossano dei calzoncini corti, mentre William e Kate optano per dei jeans.

Kate Middleton, jeans e camicia da 295 euro

In particolare, pezzo forte del look della Principessa del Galles è la camicia bianca in pizzo sangallo, con colletto smerlato e maniche a 3/4, il classico capo che tutte dovremmo avere nell’armadio perché talmente versatile da adattarsi a qualsiasi occasione, con pantaloni eleganti o jeans skinny come fa Kate. La blusa, firmata Mih Jeans, costa circa 295 euro. Completa l’outfit un paio di Superga bianche, le uniche sneaker che osa indossare Lady Middleton.

Fonte: IPA

La foto di famiglia dunque trasmette rilassatezza, armonia, serenità. Un’atmosfera ben diversa da quella che Harry e Meghan Markle hanno descritto a Palazzo. Nella loro docu-serie, i Duchi del Sussex hanno insistito sul senso di oppressione che si respirava a Corte e Harry ha ribadito che i suoi figli sarebbero stati serviti in pasto al pubblico se fossero rimasti ancora in Gran Bretagna. Dichiarazioni che hanno sollevato molti dubbi, considerando il modo in cui sono esposti i figli di William e Kate.

Harry, nuove imbarazzanti scenate

Sono molte le incongruenze e le falsità emerse dalla docu-fiction di Netflix in cui Harry e Meghan hanno scaricato il loro livore sulla Famiglia Reale, dai finti paparazzi per farsi vedere inseguiti dai media alla finta villa dove è stata girata la serie per dare un senso di lusso e ricchezza alla loro immagine.

Le rivendicazioni di Harry e Meghan sono state considerate da molti esperti in questioni reali come infondate, frutto del capriccio di chi si è sentito frustrato per avere un ruolo secondario, ma non per questo di poco importanza, nella Monarchia.

Anche le persone più vicine alla coppia stentano a crederle. Lo chef di Diana si è detto dispiaciuto per come è diventato Harry ripensando al bambino che mangiava i cereali per colazione al Castello di Windsor.

Ma nonostante figuracce e imbarazzi, Harry non ha intenzione di lasciar perdere, sembra che sia deciso a precipitare fino infondo al baratro. E così circolano voci che voglia continuare in queste sue rivelazioni bomba per tutto il 2023.

Innanzitutto è attesa la suo biografia per il prossimo 10 gennaio che promette altre accuse contro la Famiglia Reale e poi, stando a indiscrezioni del Daily Mirror, pare che abbia siglato una serie di accordi per delle interviste televisive dove naturalmente l’argomento sarà sempre lo stesso: quanto suo padre Carlo e suo fratello William lo abbiano maltrattato e nessuno a Palazzo si è mai mosso per difendere lui e sua moglie Meghan. Niente di nuovo sul fronte occidentale, per fare una citazione colta.

La risposta di William e Kate ai capricci di Harry è tutta scritta nella cartolina di Natale, scelta indubbiamente mesi fa, ma che ben esprime il loro modo di vivere la famiglia, malgrado siano costantemente messi sotto la luce dei riflettori.