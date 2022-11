“Kate Middleton di nuovo incinta”: lo ha confidato alla Regina prima di morire

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton sarebbe incinta per la quarta volta e lo avrebbe confidato alla Regina Elisabetta poco prima che morisse, lo scorso 8 settembre. Se l’indiscrezione fosse confermata, ci si aspetta l’annuncio ufficiale per fine novembre.

Kate Middleton incinta per la quarta volta

Dunque, Kate Middleton aspetterebbe il quarto figlio, dopo George, Charlotte e Louis. Ad essere certo di questa gravidanza è il magazine Star che sostiene non solo che la Principessa del Galles è in dolce attesa ma che riuscì a dirlo alla Regina Elisabetta poco prima della sua morte. Se la notizia fosse confermata, in effetti, William e Kate avrebbero seguito il protocollo secondo cui Sua Maestà, allora Elisabetta, oggi Carlo, deve essere la prima ad essere informata di una nuova gravidanza all’interno della Famiglia Reale.

Kate Middleton incinta, William lo disse alla Regina prima che morisse

Una fonte vicina alla coppia avrebbe rivelato all’International Business Times che sarebbe stato proprio William a confessare alla Regina che sarebbe diventato padre per la quarta volta. “Ci sono voci che William lo ha detto alla Regina appena prima della sua morte, il che lo rende ancora più una benedizione. L’avevano appena scoperto. Era così felice per loro”, si legge sul magazine. L’insider ha aggiunto: “Sapevano quanto la Regina amava i suoi nipoti e pronipoti. Li adorava, specialmente i più piccoli”. Dunque, questo quarto bebè, se davvero è in viaggio, ha rappresentato l’ultima grande gioia di Elisabetta II.

Il magazine Star ha aggiunto che Kate è davvero felice. Sono almeno due anni che non nasconde il suo desiderio di un altro bebè per casa. William è sempre stato di parere contrario, l’idea di dover ricominciare con un nuovo neonato da accudire lo terrorizzava. Ma in molti sostengono che Lady Middleton aveva tutte le leve per persuaderlo e se l’indiscrezione fosse vera, allora è riuscita nel suo intento.

Fonte: Getty Images

Questa gravidanza giustificherebbe anche l’assenza di oltre due settimane della Principessa del Galles, ufficialmente a riposo per seguire i tre figli George, Charlotte e Louis durante le vacanze. Ma se è incinta, avrà avuto bisogno di riposo dopo le fatiche dei due mesi successivi la morte della Regina. Come è noto, per Kate l’inizio della dolce attesa è sempre critico perché soffre di violenti nausee. Quando rimase incinta di George, lei e William dovettero annunciare prima dei tre mesi la gravidanza, perché la Principessa stava troppo male e aveva bisogno di cure mediche e assoluto riposo.

Kate Middleton incinta, la telefonata di Harry

Sempre secondo Star, i Principi del Galles avrebbero ricevuto una telefonata da Harry per congratularsi della lieta notizia, un gesto che pare non si aspettavano da lui, visto che il 10 gennaio esce il suo libro di memorie dove promette di scuotere tutta la sua famiglia rivelando quello che accade nelle stanze del Palazzo.

Se effettivamente Kate fosse incinta, l’annuncio ufficiale della quarta gravidanza dovrebbe essere dato tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Nel frattempo la Principessa è tornata al lavoro e per il momento nessun pancino sospetto è stato visto, sebbene si sia presentata in pubblico con un abito beige molto aderente con tanto di cintura a segnare la vita.