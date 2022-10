Kate Middleton, la verità sulla quarta gravidanza che William non avrebbe voluto

Fonte: Getty Images Kate Middleton, l’abito dell’autunno è color giallo zafferano

Kate Middleton è incinta per la quarta volta? Fonti vicine alla Principessa del Galles ne sono convinti al punto che si aspettano un annuncio ufficiale per l’inizio del prossimo anno. Ma la verità può avere molti risvolti e l’esperto in questioni reali, Chris Ship, ha messo una pietra sopra a tutte le voci di gravidanza, sostenendo che William non se la potrebbe permettere.

Kate Middleton incinta, l’indiscrezione degli amici

La confusione dunque regna sovrana circa la quarta dolce attesa di Kate Middleton. Anche se da quando lei e William sono stati nominati Principessa e Principe del Galles, i rumors sono tornati con forza. E questo potrebbe essere un indizio che effettivamente un quarto bebè potrebbe essere in viaggio.

D’altro canto, Kate non ha mai nascosto di voler un altro figlio dopo George, Charlotte e Louis. Adora fare la mamma e lo ha dimostrato più volte, l’ultima ai funerali della Regina Elisabetta quando ha guidato i suoi bimbi e li ha sostenuti in un momento delicato e doloroso con dei semplici gesti. Ma lo si vede anche quando deve interagire con i più piccoli durante le uscite ufficiali. E poi ha una vera e propria passione per i neonati. Abbiamo tutti in mente la foto scattata al reparto maternità di un ospedale nel Surrey dove teneva in braccio un bebè.

D’altro canto, William si è sempre detto contrario a un quarto figlio. Tre per lui sono più che sufficienti e l’idea di avere in casa un neonato che piange di notte non lo alletta per niente, nonostante la coppia possa contare su tate professioniste.

Secondo Us magazine, il quarto bebè è oggetto di discussione tra William e Kate, tanto che ci sarebbe anche una foto che li avrebbe ritratti mentre litigavano proprio su questo argomento. Una fonte vicina alla coppia ha confessato al magazine che “Kate ha forzato la mano” e che alla fine William ha ceduto al desiderio della moglie. I loro amici non sarebbero sorpresi se un annuncio fosse fatto all’inizio del prossimo anno”.

Kate Middleton incinta, parla l’esperto reale

Di parere completamente opposto è invece Chris Ship che a ITV News che una quarta gravidanza di Kate è da escludere totalmente e questo perché si troverebbero contro il partito britannico dei Verdi. Oltre al fatto che sarebbe contradditorio con il programma a sostegno dell’ambiente che i Principi stanno portando avanti da anni e che li vede sempre più coinvolti. “William sta conducendo diverse campagne su questioni ambientali. E molti sostengono che non si dovrebbero avere quattro figli per amore dell’ambiente. Perciò si attirerebbe moltissime critiche se avesse un altro figlio”. D’altro canto, Ship lascia aperta una possibilità. Infatti ha concluso che l’avere un quarto figlio è solo “una loro scelta“, indipendente da questioni politiche o monarchiche.

Certamente, una quarta gravidanza adesso sarebbe molto impegnativa per Lady Middleton che sta assumendo nuovi incarichi da quando Carlo è diventato Re, specialmente per il fatto che nelle precedenti dolci attese ha sofferto di nausee violente che l’hanno costretta a letto per lunghi periodi. Inoltre, dovrebbe comunque badare agli altri figli che sono ancora piccoli e hanno bisogno di lei, oltre che del loro padre Carlo.