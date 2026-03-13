Maxima d’Olanda e la spilla con fiori spagnola
La gioielliera spagnola Luz Camino è tra le designer più apprezzate da Maxima, che negli ultimi anni ha scelto più volte le sue creazioni per eventi ufficiali. Tra le sue spille più riconoscibili quella che raffigura un bouquet di fiori bianchi. La Regina l'ha indossata per la prima volta il 16 ottobre 2025 e in successive occasioni ufficiali. Più recentemente, il 12 marzo 2026, durante la cerimonia di battesimo della nave da ricerca Anna Weber-van Bosse, nel porto di NIOZ a Texel. Per l’evento, Maxima ha appuntato il gioiello su un abito a micro quadri firmato Natan, completando il look con un copricapo in stile turbante, in perfetta sintonia con il suo stile elegante e distintivo