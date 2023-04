Kate Middleton, il Palazzo perde la sua tiara: incoronazione nel caos. La replica

Fonte: IPA e Getty Images Camilla osa già con la corona di Elisabetta. Ma Kate Middleton la batte

L’organizzazione dell’incoronazione di Re Carlo sarebbe in pieno caos. Buckingham Palace si è perso la tiara di Kate Middleton, nel senso che ancora non è chiaro se e quale diadema deve indossare la Principessa del Galles. Ma fonte interne al Palazzo smentiscono la confusione e confermano che tutto sta procedendo secondo i piani. Sì ma quali piani?

Buckingham Palace nel caos per l’incoronazione

Ancora una volta la macchina organizzativa di Buckingham Palace sembra in stallo senza la Regina Elisabetta. La prima avvisaglia si è vista proprio dopo la sua morte quando si crearono file interminabili per rendere omaggio al suo feretro a causa di una pessima gestione dei flussi da parte della Corte. E adesso, messa nuovamente alla prova, pare impantanata sotto diversi aspetti. A cominciare dalla tiara di Kate Middleton.

D’altro canto, senza Elisabetta II anche i punti fermi del dress code si stanno sgretolando. Persino Kate ha osato contravvenire alla regola non scritta imposta dalla Regina di non indossare lo smalto colorato. Erano certamente delle costrizioni quelle imposte dalla Sovrana, ma che rendevano comportamenti e procedure codificate, ognuno sapeva cosa fare, cosa indossare e come atteggiarsi quando c’era lei a supervisionare il Palazzo.

Kate Middleton, “perso” il diadema

Così, siamo arrivati al punto che Kate non solo non sa ancora quale diadema porterà all’incoronazione di Carlo, ma nemmeno sa se la indosserà. Nel 1953, quando fu incoronata la Regina Elisabetta, quasi tutte le donne presenti avevano una tiara, recuperando il protocollo dell’incoronazione di Giorgio VI nel 1937.

Nel caso di Carlo però sono passati 70 anni e lui stesso non vuole più una cerimonia come quella di sua madre perché sarebbe anacronistica e dispendiosa. A questo punto però non c’è più un modello da replicare e Buckingham Palace pare non sappia più che pesci pigliare. Stando a quanto riferisce il Mirror la situazione sta degenerando. Le donne della Famiglia Reale non hanno indicazioni di quali diademi possono indossare e questo avrebbe creato una certa tensione perché ciascuna pretende di mettere quella che vuole. Non solo, anche per quanto riguarda gli abiti hanno saputo solo dopo Pasqua cosa avrebbero indossato, portandole ad affrettarsi per mettere a punto la mise.

L’esperta in gioielli reali, Lauren Kiehna, ha affermato che i diademi potrebbero essere sostituiti con dei cappelli, ma è indubbio che questa decisione potrebbe rivelarsi molto deludenti per i tanti spettatori dell’evento. Ma la probabilità è alta, ha spiegato: “Carlo potrebbe imitare alcune delle sue controparti europee, come il Re dei Paesi Bassi, e stabilire un codice di abbigliamento formale diurno. Ciò significherebbe che potremmo ancora vedere alcuni grandi gioielli, come collane, spille e orecchini, ma non diademi. Sarei triste se fosse vero, ma potrebbe essere solo un altro aspetto della ‘deformalizzazione’ del mondo reale britannico che ha avuto luogo negli ultimi decenni”.

Risultato? Ancora non è chiaro se Kate Middleton indosserà la tiara. Le uniche persone che certamente avranno la Corona sono Carlo e Camilla.

La confusione sembra regnare sovrana, ma una fonte interna a Palazzo smentisce tutto, sostenendo che l’organizzazione dell’incoronazione sta procedendo secondo i piani e che ogni cosa si svolgerà nel modo corretto il prossimo 6 maggio. L’unico vero mal di testa allo staff di Carlo lo sta provocando Harry che ancora non ha deciso se venire o no all’incoronazione del padre.