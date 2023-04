Kate Middleton, perché potrebbe non indossare la tiara all’incoronazione

Fonte: IPA e Getty Images Camilla osa già con la corona di Elisabetta. Ma Kate Middleton la batte

Tra poco più di un mese Re Carlo e la Regina consorte Camilla saranno incoronati ufficialmente, in una cerimonia in pompa magna, che verrà trasmessa in mondovisione e sarà vista da milioni di persone in tutto il mondo. E se, come da tradizione, il Sovrano riceverà una corona realizzata proprio per lui (oltre ad indossare, solo nel momento della incoronazione stessa, la St. Edward crown) sua moglie ha deciso di rompere la tradizione, e optare per una già nota, quella di Mary di Teck, Regina consorte moglie di Giorgio V. Ma non sarà solo Camilla a sorprenderci: secondo indiscrezioni, Kate Middleton non indosserà una tiara, ma potrebbe optare per qualcosa di meno prezioso e meno glamour.

Addio tiara, la scelta moderna di Kate Middleton per l’incoronazione

La notizia sta facendo molto discutere sulla stampa inglese: Kate Middleton non indosserà la tiara all’incoronazione di Re Carlo. Non c’è ancora nessuna conferma ufficiale, ma pare che la Principessa del Galles, seguendo i diktat di modernità e di snellimento della cerimonia imposti dal Sovrano, opterà per un fascinator invece di un appariscente e prezioso gioiello.

Così come la Regina consorte Camilla, che infrangerà la tradizione e, per la prima volta nella storia moderna, verrà incoronata con una corona già usata, quella di Mary di Teck, moglie di Re Giorgio V, anche Kate lascerà a casa il diadema per un look più trendy e meno austero. Di certo potrebbero esserci anche ragioni di sicurezza, per evitare, dunque, di esporre i preziosissimi gioielli della Famiglia Reale, a qualsiasi rischio, vista la quantità sproposita di persone che saranno presenti all’evento. Anche perché, i Windsor sono ossessionati dai ladri di gioielli.

Ma di certo la componente della modernità è quella più gettonata: la tiara, ai tempi dell’incoronazione della Regina Elisabetta, era un gioiello molto più comune di oggi. Indossato da tutte e sette le nobildonne della famiglia presenti alla cerimonia, tante ragazze, che ne conservavano una (preziosa e non) decisero di portarla a lucidare, e indossarla nelle occasioni più disparate. Insomma, Elisabetta II fu una influencer in tempi non sospetti.

Re Carlo, per l’incoronazione look da giorno e niente tiare

Il 6 maggio è vicino, e Re Carlo manterrà fede alla sua promessa: l’incoronazione sarà meno fastosa di quelle del passato, più breve e più moderna. Infatti, il motivo per cui la tiara sembra bandita, è che, seguendo l’esempio di Re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi, ha scelto un dress code formale diurno per l’evento. L’incoronazione si terrà di mattina, quindi anche l’ostentamento di gioielli è fuori luogo. Sì, orecchini, collane e spille non mancheranno, ma niente diademi e tiare.

Questo, però, significa anche che non vedremo abiti lunghi per le signore, sostituiti da abiti al ginocchio o alla caviglia, cappotti, e cappelli e fascinator al posto dei copricapi preziosi. Tutto per una “ deformalizzazione” della Corona, che vuole apparire più vicina al popolo: un’impresa difficile, visto che molti sono contrari a questa dispendiosa incoronazione che, seppur ridotta rispetto a quelle del passato, sarà pur sempre un evento degno di nota (e di spese).