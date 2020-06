Jetsun Pema del Bhutan compie 30 anni: Kate Middleton trema

editato in: da

Jetsun Pema del Bhutan, la più giovane Regina del mondo, compie 30 anni. È nata infatti il 4 giugno 1990. Ed è già stata soprannominata la Kate Middleton d’Oriente.

Dunque, liquidata Meghan Markle ormai fuori dai giochi, la moglie di William ha trovato un’altra rivale, più giovane, molto affascinante e già mamma di due bambini. Anzi, ha presentato al mondo il secondogenito solo qualche giorno fa.

Il Palazzo infatti ha deciso di celebrare l’augusto genetliaco pubblicando una serie di foto della Famiglia Reale al completo. Jetsun Pema, suo marito Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (40 anni) e i loro due figli, l’ultimo dei quali è nato lo scorso marzo e di cui ancora non si sa il nome. Mentre il primogenito ha già quattro anni e sta rivelando un bel caratterino vivace, tanto da ricordare George, il figlio di Will e Kate.

Gli scatti sono stati realizzati a fine maggio nei giardini del Lingkana Palace, il Palazzo reale che si trova nella capitale del Bhutan, Thimphu e sono stati condivisi sulla pagina Instagram ufficiale dei Sovrani.

Si tratta delle prime foto che ritraggono la famiglia al completo e sono dolcissime. Jetsun è molto amata dal suo popolo e in versione tenera mamma ha conquistano anche il resto del mondo.

Jetsun e Jigme sono molto uniti, il Re ha rinunciato al suo diritto di avere altre moglie, scegliendo un matrimonio monogamico per amore della sua Regina. I due sono conosciuti anche come i William e Kate dell’Himalaya.

Tra l’altro le due coppie si erano incontrate in occasione di una visita dei Duchi di Cambridge nel Bhutan, considerato il Paese più felice del mondo, nel 2016. Già allora Jetsun e Kate si sfidarono in fatto di stile. E la competizione anziché spegnersi resta incandescente. Basta guardare le tenere foto della Regina d’Oriente mentre avvolta da una cappa di seta color glicine guarda con infinita dolcezza il secondogenito che tiene tra le braccia. Mentre il primogenito, Jigme Namgyel Wangchuck, è identico al papà, anche nel look.

Ad accompagnare le immagini della Famiglia Reale, recita il comunicato ufficiale: “Con enorme gratitudine e amore in questa occasione speciale, offriamo le nostre preghiere di felicità duratura e salute alla nostra amata Regina”. E Lady Middleton comincia a tremare.