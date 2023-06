Fonte: IPA La Kate Middleton del Bhutan aspetta un nuovo Royal Baby

Cicogna in volo sul Bhutan: il Re Jigme Khesar e la Regina Jetsun Pema sono in attesa del loro terzo figlio. L’annuncio è arrivato su Instagram, confermando così i gossip che si susseguivano ormai da qualche settimana. “Sua maestà il druk gyalpo e gyaltsuen – questi gli appellativi tradizionalmente dati al Re e alla Regina consorte, ndr – sono felici di condividere la notizia che sua maestà aspetta il loro terzo figlio, previsto per l’inizio dell’autunno. Desiderano ringraziare tutti per i loro continui auguri e preghiere”. La coppia ha già due bambini: il Principe Gyalsey Jigme Namgyel, 7 anni, noto come il Principe Drago in quanto erede di suo padre, e Jigme Ugyen Wangchuck, 3, detto anche Gyalsey Ugyen.

Jestun Pema, perché la Regina del Bhutan è paragonata a Kate Middleton

Jetsun Pema, 33 anni, e il Re Jigme Khesar, 43 anni, sono sposati dal 2011. La Regina è definita la Kate Middleton asiatica per la sua grazia ed eleganza ma pure per la serietà e professionalità con la quale ricopre il suo ruolo istituzionale. Proprio come la moglie del Principe William che, pur non avendo neppure una goccia di sangue blu, ha mostrato fin da subito una regalità che l’ha fatta entrare nel cuore del popolo britannico e non.

Nonostante la terza gravidanza Jetsun Pema non è mancata agli importanti impegni diplomatici dell’ultimo periodo. Lo scorso 6 maggio è volata a Londra per assistere all’incoronazione del Re Carlo III e della Regina Camilla mentre il primo giugno ha presenziato al matrimonio del Principe ereditario Hussein di Giordania con Rajwa Alseif. Se al primo evento ha preso parte con il marito Jigme Khesar, al secondo si è presentata con la cognata, la Principessa Euphelma del Bhutan (e proprio in tale occasione non è passato inosservato il suo pancino sospetto).

Al momento non è stato svelato se per il terzo Royal Baby dello Bhutan sarà necessario un fiocco azzurro o un fiocco rosa. Se la Regina darà alla luce un altro maschio questo sarà terzo nella linea di successione al trono; se sarà una bambina, invece, potrebbe essere rimpiazzata da un eventuale futuro fratello minore. La costituzione impone che i principi abbiano la precedenza sulle principesse nella linea di successione al trono d’oro del Bhutan.

Non solo: come da tradizione il nome del nascituro non verrà svelato subito. Sarà rivelato solo dopo una speciale cerimonia buddista, come già accaduto per i fratelli maggiori. Ad esempio il nome di Gyalsey Ugyen, nato a marzo 2020, non è stato annunciato fino al giugno successivo.

La storia del Re e della Regina del Bhutan Jigme Khesar e Jetsun Pema

Il Re Jigme Khesar, che ha studiato in America e ha completato i suoi studi al Magdalen College di Oxford, è il figlio maggiore di Jigme Singye Wangchuck, il quarto Re Drago, e della moglie Tshering Yangdon. L’ex sovrano ha quattro mogli e 10 figli, il che significa che l’attuale monarca ha due fratelli, oltre a quattro sorellastre e tre fratellastri. Jigme è stato incoronato nel dicembre 2008, due anni dopo l’abdicazione del padre, che è tuttora in vita.

Nel 2011 ha sposato la sua lontana cugina, Jetsun Pema, che ha frequentato la scuola in Bhutan e in India prima di laurearsi alla Regent’s University di Londra. La coppia ha accolto il figlio maggiore il 5 febbraio 2016. Alla sua nascita, il giovane principe ha sostituito suo zio, il Principe Jigyel Ugyen del Bhutan, come erede al trono. Il suo nome è stato ufficialmente rivelato due mesi dopo. Il secondogenito è nato a giugno 2020. La coppia mostra spesso i bambini sui social network: un ritratto di famiglia unita e amorevole.