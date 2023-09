La regina Jetsun Pema di nuovo mamma: è nata la terza figlia dei reali del Bhutan

Fonte: IPA Principi e Principesse cadetti che rischiano il destino di Harry

È la regina più bella del mondo e possiamo solo sognare che incanto sarà la principessina che ha appena messo al mondo. Sabato 9 settembre è nata la terzogenita della regina Jetsun Pema e del re Jigme, sovrani del Bhutan, piccolo regno asiatico sulle pendici orientali dell’Himalaya. Si tratta della prima figlia per i reali, dopo due maschietti. L’annuncio è stato diffuso sul profilo Instagram della regina.

La regina Jetsun Pema mamma per la terza volta

Lo scorso maggio, l’incantevole regina Jetsun Pema – nota come la Kate Middleton d’Asia – era stata avvistata con un pancino più che sospetto tra gli ospiti all’incoronazione di re Carlo, poco tempo dopo arrivò l’annuncio ufficiale della gravidanza. Da stanotte, sul profilo Instagram della regina si legge: “Siamo onorati di condividere la meravigliosa notizia che una bambina in salute è nata dalle Loro Maestà”.

La bambina è in perfette condizioni e, rassicura il comunicato: “Sia la madre che la bambina stanno bene. Loro Maestà estendono la loro profonda gratitudine alla squadra medica di devoti dottori e infermieri, grazie per tutte le preghiere e i benevoli auguri”.

La prima figlia del Bhutan, nata nel segno del Coniglio

La principessina – di cui non è ancora stato diffuso il nome – è nata, secondo il calendario e l’orosocopo cinesi vigenti nel regno del Buthan, sotto il segno del Coniglio. Un buon auspicio perché il coniglio, animale pacifico che pensa prima di agire, è simbolo di longevità, pace e prosperità e rappresentata l’energia pacifica e paziente. La piccola nuova arrivata troverà ad attenderla anche i due fratellini maggiori: il primogenito erede al trono Jigme Namgyel, nato nel 2016, e il più piccolo Jigme Ugyen, nato nel 2020.

La mamma regina più giovane al mondo

La mamma ter Jetsun Pema, chiamata secondo la tradizione Regina Drago (Re Drago è detto il consorte), ha da non molto compiuto 33 anni. È lei la regina più giovane al mondo, mentre il più giovane erede al trono del globo è il primogenito, di appena 7 anni. Bellissima, aggraziata e colta, Jetsun Pema, pur essendo una lontanissima cugina del re, proviene da una famiglia borghese e non è stata cresciuta secondo il protocollo reale.

Così che, quando Jigme, che ha 10 anni più di lei e all’epoca regnava già da 2 anni, la conobbe ed espresse il desiderio di prenderla in moglie, lei rinviò il lieto evento per andare a studiare a Londra. Una volta tornata in patria, il Re Drago la presentò al popolo come futura regina e, nonostante in Bhutan la poligamia sia concessa e in uso, giurò solennemente di rinunciare al diritto di prendere altre mogli: “Ho scelto lei e lei soltanto”.

La famiglia reale del paese più felice del mondo

L’arrivo della nuova e sana principessa non potrà che aumentare la gioia di quello che è già il paese più felice del mondo. Il Bhutan è stato infatti dichiarato – da uno studio condotto da due ricercatori americani – il paese della felicità, nonostante sia anche tra i più poveri del nostro pianeta. Il merito è della filosofia buddhista, che fa sì che gli abitanti del Bhutan non temano la morte ma la vedano come stimolo a godersi il presente.

O, forse, il segreto sta nel restare ben ancorati al passato. Raggiungibile solo da un paio di aerei, il Bhutan fino ad appena vent’anni aveva bandito internet, televisione e abbigliamento occidentale. Oggi turisti e stranieri sono ammessi, ma in un numero limitato ogni anno e previo il pagamento di una tassa di visita pari a 200 dollari al giorno. Insomma, si stava meglio quando si stava peggio e, soprattutto, lontano da tutti gli altri.