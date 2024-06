La Regina Jetsun Pema compie 34 anni: le foto ufficiali con la figlia piccola

Fonte: IPA Jetsun Pema, Regina del Bhutan

La Regina del Bhutan Jetsun Pema festeggia un compleanno speciale. Classe 1990, per celebrare questo 4 giugno e i suoi 34 anni ha scelto di condividere con i sudditi e con il mondo la sua gioia più grande: da poco, infatti, la splendida “Kate Middleton dell’Himalaya” – come è stata soprannominata – è diventata mamma di una dolcissima bambina. Ed è proprio lei la protagonista degli scatti che hanno fatto capolino sul profilo social ufficiale della Regina, dei ritratti mamma-figlia che hanno fatto il giro del mondo in men che non si dica.

La Regina Jetsun Pema festeggia 34 anni con la figlia

Non è stata una scelta casuale per la Regina del Bhutan. Lasciarsi immortalare in due ritratti ufficiali con la piccola Gyaltsuen, la bimba nata lo scorso 9 settembre 2023, è stato il modo più dolce per celebrare il suo 34esimo compleanno.

Un giorno, questo 4 giugno 2024, che la vede già mamma per la terza volta (dopo la nascita di due maschietti) ma non solo: Jetsun Pema è la Regina più giovane al mondo, una delle donne più eleganti e ammirate di sempre tanto da accostarla spesso alla figura di un’altra Royal celebre, la Principessa del Galles Kate Middleton. Come lei ha classe da vendere ed è proveniente da una famiglia borghese. E, se a tutto questo, aggiungiamo che sia amatissima dal suo popolo, il gioco è fatto.

Basta sbirciare il post condiviso sul profilo Instagram ufficiale della Sovrana per comprendere l’ondata di affetto da cui è stata travolta in questo giorno speciale. “Auguri a Sua Maestà alla nostra amata Gyaltsuen [la Regina Drago, letteralmente, ndr] un felice 34° compleanno”, si legge nella didascalia posta a corredo delle due foto ufficiali, dei deliziosi ritratti della Sovrana con in braccio la sua unica figlia femmina nella splendida cornice di Palazzo Lingkana, nella capitale Thimpu.

I messaggi di auguri sono fioccati a iosa: “Buon compleanno alla Regina! Che tu possa restare graziosa e bella come sempre, dentro fuori” ha scritto un utente, “Sei la mia Regina preferita” ha scritto qualcun altro, ma l’elenco potrebbe andare avanti tra complimenti e sincere benedizioni, per lei e per la piccola che stringe tra le braccia.

Fonte: IPA

Jetsun Pema, Regina del “Paese più felice al mondo”

Avvolta in una elegante camicia di seta color del cielo, Jetsun Pema negli scatti del suo compleanno è il ritratto della felicità. E vien da sorridere se si pensa che il Bhutan, il suo Regno, è stato ribattezzato proprio il “Paese più felice al mondo” nonostante in verità sia tra i più poveri, economicamente parlando. C’è tutto un mondo da scoprire dietro la cultura bhutanese, che propone un ideale di felicità ben preciso: non temere la morte, ma abbracciarla come un’amica che ti consente di vivere appieno il presente, godendo di ogni singola sfumatura.

In Bhutan tutto diventa filosofia, anche la scelta del nome di un figlio. L’unica figlia del Re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck e della Regina consorte, ad esempio, è stata chiamata Sonam Yangden: “Sonam è un nome bhutanese che denota merito, longevità e buona sorte. Il nome Yangden significa gioiello prezioso, significa prosperità e benessere”, aveva spiegato la stessa Royal Couple in un post su Instagram.