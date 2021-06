Shannen Doherty, la lotta contro i cliché che ci vogliono perfette (a tutti i costi)

editato in: da

Shannen Doherty è una vera guerriera. Lo ha dimostrato in tante occasioni lei che ha iniziato a recitare sin da giovanissima e che poi è diventata celebre al grande pubblico per il ruolo di Brenda nella serie cult Beverly Hills 90210. Quando si pensa a Hollywood si immagina un tempio dorato tutto sogni, ricchezza e benessere.

Ma Shannen è la dimostrazione di come la vita ti possa mettere di fronte a tante sfide. “Fighter” la chiamava Luke Perry, collega e compianto amico. Così la chiamano ancora oggi i suoi più cari amici che vivono al suo fianco le battaglie che l’attrice ha affrontato e continua ad affrontare a testa alta.

Dal 2015 l’attrice, oggi 50enne, combatte contro il tumore al seno, un male dal quale sembrava fosse guarita ma che è tornato prepotentemente a segnarla. Ed è alla luce di questo, del cambiamento e di una nuova consapevolezza di sé che Shannen Doherty ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram un messaggio importante.

La malattia le ha fatto capire quanto noi donne siamo attanagliate in una continua ricerca della perfezione. Qualcosa che ci viene imposta “dall’alto”, anche indirettamente, ma che condiziona le nostre vite e dalla quale dovremmo liberarci una volta per tutte. Queste le sue parole:

“Stavo guardando dei film stasera e ho notato che c’erano pochi personaggi femminili con cui potevo relazionarmi. Sai, donne senza filler, senza botox, senza lifting. Donne che hanno abbracciato il loro volto e tutta l’esperienza che mostra. Ho vissuto. Amo il fatto che ho vissuto e che il mio viso riflette la mia vita. Sono sopravvissuta sì al cancro, ma più di questo. Ora mi abbraccio. Finalmente.(…) Voglio vedere le donne come me. Le donne come noi.”

Ad accompagnare il lungo e sentito post, uno scatto. Un semplicissimo selfie che l’attrice ha scattato mostrandosi in tutta la sua naturalezza. Il volto di Shannen è quello di tutte noi, con i nostri pregi e i nostri difetti, con la nostra forza e le nostre debolezze, con le gioie e i momenti di profonda sofferenza e sconforto. E sì, il suo è anche il volto della malattia che oggi è riuscita ad accettare con una nuova maturità.

Restano ancora oggi impresse nel cuore le sue parole in una lunga e bellissima intervista su Elle Usa:

“Cerco di fare tesoro di tutti i piccoli momenti che la maggior parte delle persone non vede o dà per scontati. Le piccole cose sono ingrandite per me. Abbiamo un pozzo infinito dentro di noi, si tratta solo di continuare a scavare a fondo per avere la forza di affrontare le avversità e poter vedere tutta la bellezza.”

Shannen Doherty ha dismesso i panni della star di Hollywood, lasciando spazio a una piccola eroina dagli occhi azzurri come il cielo, che non perde occasione per condividere le proprie esperienze. Ma soprattutto per mandare messaggi di body positive, improntati alla ricerca di sé e spronando tutte, dalle più alle meno giovani, ad amarsi e abbracciarsi.