“Amici”, Wax svela la verità sul duro scontro con Maria De Filippi

Decisamente interessante la chiacchierata tra Wax e Lorella Cuccarini. I due si sono ritrovati all’interno del format Dimmi di te, che la ballerina e conduttrice porta avanti sul suo canale YouTube.

L’argomento diventato rapidamente virale è quello del litigio tra il giovane cantante e Maria De Filippi. La padrona di casa di Amici non ha minimamente apprezzato il suo “atteggiamento da duro”, mettendolo subito in riga. La reazione di Wax la dice lunga sulla persona che è in realtà, differente dal personaggio.

Wax contro Maria De Filippi

Tutto risale al periodo dei casting, anche se di certo l’ultima edizione di Amici ha fornito altri motivi di scontro, ma non soltanto a causa di Wax. Ha iniziato spiegando d’aver sbagliato tutto fin da subito. Ha infatti messo piede in studio in maniera arrogata (parole sue, ndr).

Si è subito tolto le scarpe, perché adora cantare scalzo, per poi presentarsi in maniera un po’ strana, dice. “Ho iniziato col piede sbagliato. Ho detto ‘buongiorno signorine’. E c’era Maria. Non è stata una bella uscita”.

In seguito gli hanno spiegato che ci sarebbero state delle domande. Anche in questa circostanza non si è espresso al meglio, tentando di fare un po’ il gradasso, quello in controllo della situazione: “’Adesso, quindi, dovrei rispondere a queste domande’. Poi mi sono detto, ‘ma perché devo dire ‘ste cose e fare queste figure?’”.

In questo momento Maria De Filippi ha interrotto il provino, che stava andando in maniera pessima. Gli ha detto, senza mezzi termini, che uno così non lo fa neanche cantare. Non è di certo l’atteggiamento di chi vorrebbe mettere entrare in questo mondo, in punta di piedi, pronto a imparare.

“Allora l’ho guardata e ho detto, ‘dico solo l’ultima cosa, mi voglio scusare e se volete ascoltare la mia musica, canto volentieri’”. Maria gli ha quindi dato la chance di esibirsi e il resto sappiamo bene com’è andato.

Una canzone per Maria

Da quello scontro alle audizioni di Amici ne è passato di tempo e oggi Wax ha un pubblico e per questo deve ringraziare soprattutto Maria De Filippi. Il loro rapporto si è evoluto e vede un reciproco rispetto.

Il giovane cantante non ha altro che belle parole per lei e a Lorella Cuccarini spiega come in realtà la stimi da sempre. Anche per questo ha scelto la via del talent Mediaset. Lei sa essere una persona dritta e concisa ma anche delicata, ha spiegato.

“Ho potuto mostrarle come sono fatto veramente. Mi ha detto che con questo carattere posso creare dell’arte. L’ho ringraziata ogni giorno e mi ha dato una mano. C’era sempre quando avevo problemi con gli altri in casetta”.

Come spesso le è accaduto, la celebre conduttrice è riuscita a instaurare un rapporto madre-figlio. A dimostrazione dell’affetto che c’è tra loro, Wax ha spiegato d’averle dedicato una cover di Giorgio Gaber: “È stato bellissimo perché era qualcosa di vero. Non soltanto una copertina. Infatti sprizzavo gioia in quel momento. Non ero mai stato così contento in vita mia. Il nostro è un rapporto vero”.