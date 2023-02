“Cattiva educazione, non possiamo accettarlo”: punizione esemplare di Signorini al “GF Vip”

GF Vip, giorno 155. Manca poco più di un mese al gran finale del reality show di Canale 5 in onda dal 19 settembre 2022 con un’edizione da record che si dimostra di puntata in puntata sempre più stanca. E che, a dirla tutta, comincia a stancare il pubblico e lo stesso conduttore, costretto a prendere provvedimenti contro gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. C’è un limite a tutto e stavolta questo limite è stato proprio superato.

Alfonso Signorini contro la cattiva educazione dei giovani al “GF Vip”

L’intro della puntata di lunedì 20 febbraio è stato dedicato alla “cattiva educazione dei giovani d’oggi”. Un tema sul quale Alfonso Signorini ha voluto portare sin da subito l’attenzione del pubblico, complici degli episodi che dir spiacevoli è riduttivo e che hanno visto protagonisti in particolare quattro inquilini della Casa più spiata d’Italia: Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Matteo Diamante e Luca Onestini.

“Non voglio fare di tutta l’erba un fascio, però questa deriva che è fastidiosa a vedersi e anche nella Casa lo è, non è legata a una natura ingrata ma semplicemente a una cattiva educazione. (…) Non possiamo più accettarlo, quindi questa sera arriverà un provvedimento molto duro che riguarderà tutti. (…) Sono tutti responsabili di un clima che non possiamo accettare“. Una festa di Carnevale che avrebbe dovuto essere un momento di aggregazione per i Vipponi si è trasformata in un vero e proprio incubo.

Sono volate parole molto pesanti, arrivando persino a vere e proprie accuse di razzismo, alle quali si aggiungono atteggiamenti aggressivi che Signorini ha addotto all’eccessivo consumo di alcol, in particolare da parte di Oriana. Lo spettacolo che è andato in onda, degenerato poi nell’ennesima discussione tra la modella venezuelana e l’ex di Daniele Dal Moro, Martina Nasoni (che Sonia Bruganelli aveva già apostrofato con la parola “pollaio” nella scorsa puntata), è stato davvero imperdonabile.

“GF Vip”, provvedimento esemplare di Alfonso Signorini

Edoardo Donnamaria è stato l’unico ad ammettere la deriva pericolosa e inqualificabile raggiunta nelle scorse ore al GF Vip. È chiaro che la divisione tra Spartani e Persiani, due gruppi che non si sopportano e vivono in aree della Casa separate, non sia un’invenzione dei social ma qualcosa di reale, ma c’è un limite a tutto.

“Siete lì per divertirvi e per divertire il pubblico, ma secondo voi il pubblico si diverte a seguire queste scene? Vi confesso che io a volte cambio canale perché mi date fastidio, non lo dovrei dire ma lo dico. Siete un pessimo esempio”, ha detto il conduttore, incalzato da Orietta Berti: “Abbiamo toccato il fondo, lì non ne salvo nessuno. (…) Sono dei privilegiati che sono pagati per delle fesserie!“.

Alla fine è arrivato inesorabile un provvedimento esemplare: “Dopo quello che è andato in onda il Grande Fratello ha preso una decisione molto dura. (…) Al di là del gioco e delle strategie che sono sempre ammessi, le immagini che abbiamo visto non sono in linea con lo spirito del programma. (…) Scatti d’ira ripetuti e atteggiamenti aggressivi del tutto ingiustificabili. Per queste ragioni il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa che vi renderà la vita difficile per le prossime due settimane il vostro budget della spesa sarà dimezzato. È l’unico modo per farvi capire che così non si può andare avanti”.