Tensioni al “GF Vip”, pesanti accuse di Oriana contro un concorrente “Ho il diritto di stare in Italia”

Arriva la notte e come, purtroppo, di consueto in questa edizione, si scaldano gli animi nella casa del GF Vip 7. Al centro ancora una volta Oriana Marzoli che, tra una accesa discussione con Martina Nasoni, e una ancora più pesante con Matteo Diamante, non riesce a frenare un attimo il suo carattere irruento. A peggiorare la situazione l’intervento di Luca Onestini che, come sempre, ha preso le parti della concorrente venezuelana, appoggiando le sue pesanti parole contro l’ex fidanzato di Nikita Pelizon. Il web è ormai diviso in due schieramenti, ma in molti chiedono l’eliminazione di due concorrenti in particolare.

Matteo Diamante contro Oriana Marzoli: “Vieni in Italia a insegnarmi l’educazione?”

L’uragano Oriana Marzoli: non troviamo altre parole per definire questa concorrente che, nel bene e nel male, si sta delineando come protagonista di questa edizione del GF Vip, insieme a Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Sono loro tre a dividere il pubblico, ormai scisso in fazioni, e dare ragione agli uni o agli altri sembra ormai impossibile.

Le parole che volano e i gesti commessi sono ogni giorno più pesanti, è un gioco e, troppo spesso, i vipponi lo dimenticano. Ma cosa è successo questa volta? Secondo quanto ricostruito dai vari racconti della casa, in particolare di Davide Donadei, Luca Onestini avrebbe provocato per tutta la sera Matteo Diamante che, dopo non aver reagito la prima volta, ha ceduto la seconda, anche a causa delle risate di Oriana.

Secondo il racconto di Davide, Luca, uscito dal confessionale, avrebbe lanciato a Matteo un torsolo di mela trovato in confessionale: “Chi è il pezzente che lo ha lasciato?” avrebbe detto il vippone, non ricevendo però alcuna risposta. Poco dopo, mentre Diamante lavava i piatti, Onestini, come mostrato nel video, gli ha mostrato un bicchiere dicendogli che non era lavato bene. Girandosi poi verso la Marzoli, è impossibile non notare le risate tra i due.

La lite è scoppiata subito dopo: Matteo avrebbe lanciato il bicchiere in questione nel lavandino e i due sono partiti alla carica: “Non toccare una donna, non si fanno queste cose” hanno detto in coro Luca e Oriana, nonostante Martina abbia fatto notare che non avesse colpito nessuno.

“Imparate l’educazione” ha risposto l’ex di Nikita che, ha poi aggiunto, passando dalla parte della ragione a quella del torto: “Vieni in Italia ad insegnare l’educazione a me? Questa viene e mi insulta in spagnolo”.

“In Italia cosa? L’Italia è per tutti, non essere razzista!” è stata la pesantissima replica di Luca, mentre Oriana continuava a ripetere: “Io ho il diritto di stare qui in Italia. Mia hanno chiamato loro. Viva il Venezuela, viva la Spagna”.

Caos nella casa del “GF Vip”: tutti contro tutti?

Solo pochi minuti dopo, lo scontro tra Oriana e Martina si è riacceso, tra insulti, illazioni e accuse. Non solo, qualcuno, come Nicole Murgia, ha rincarato la dose della lite con Diamante, sostenendo che Matteo abbia detto anche “tornatene in Spagna“.

Inutile dire che queste discussioni hanno coinvolto tutta la casa, separandola ancora di più. Chi ha ragione? Nessuno, tra chi passa il tempo a provocare e chi reagisce sempre in modo sbagliato, sembra si stia perdendo il senso di gioco, di convivialità e di avventura che dovrebbe portare avanti il reality, in questa edizione segnata da squalifiche e abbandoni.

E il pubblico? Tantissimi oggi hanno chiesto l’eliminazione di Oriana e Onestini, che sembrano entrati nella casa solo per portare scompiglio.