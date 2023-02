“Grande Fratello VIP”, tra Oriana e Martina è un “pollaio”: l’accusa durissima

Tiene ancora banco il triangolo tra Daniele, Martina e Oriana al GF VIP, con il pubblico che ha scelto chi dei tre sostenere senza alcun dubbio. Il giovane vippone si ritrova scaraventato in una situazione complessa, che lo vede molto a disagio.

Nel corso della puntata del 16 febbraio, Alfonso Signorini ha provato a gestire un nuovo confronto a tre voci, faticando non poco nel mantenere dei toni civili quando le due donne sono rimaste sole, faccia a faccia.

GF VIP, Oriana contro Martina

Dopo aver visto alcune immagini della notte trascorsa tra Oriana e Daniele al GF VIP, Martina ha subito provato a dire la propria, difendendosi. Si è però scatenata la Marzoli, che ha iniziato a saltellare, così da attirare l’attenzione di Alfonso Signorini e ottenere la parola.

Ed è proprio così che è iniziato un teatrino tra le due, che non ha lasciato indifferente il pubblico da casa. Martina ha colto la palla al balzo, provando a sfruttare a proprio vantaggio le reazioni eccessive della vippona: “Le piaccio più io che Daniele”. Una gara a chi ha l’ultima battuta, a chi riesce a sovrastare la voce dell’altra.

Impossibile portare avanti una conversazione, considerando come il confronto si sia rapidamente trasformato in una sorta di recita crea meme degna di un reel. Martina ha rapidamente compreso il punto debole di Oriana, interrompendola in maniera studiata, scatenando puntualmente la sua mimica eccessiva, al grido di “fammi parlare”.

Il livello più “alto” si è raggiunto quando la Marzoli le ha poggiato le mani sulla schiena, chiedendo ancora una volta di potersi esprimere liberamente. Un gesto che ha portato la Nasoni a fare un giro su se stessa, ribadendo: “Don’t touch me (non toccarmi)”. Una gara a primeggiare, forse più dinanzi alle telecamere che nel cuore di Daniele Dal Moro, terminata con grida e saltelli, tra le risate dello studio.

Sonia Bruganelli attacca Oriana e Martina

Mentre il pubblico da casa e in studio rideva dinanzi al teatrino messo in piedi da Martina e Oriana, una sola persona è rimasta con un’espressione spenta in volto: Daniele.

Il giovane concorrente del GF VIP non ha infatti minimamente apprezzato quanto accaduto, desiderando soltanto un po’ di tranquillità, ritrovandosi invece sempre più invischiato in un triangolo rumoroso e polemico, che ritiene non abbia motivo d’esistere.

La necessità di visibilità ha la meglio su ogni discorso sentimentale, pare, ed è proprio quello che tenta di sottolineare Sonia Bruganelli in studio. La sua prima reazione è stata quella di scoppiare una risata ma le cose sono cambiate radicalmente quando ha dovuto commentare il loro comportamento nei confronti di Dal Moro.

Ha infatti scelto di criticare entrambe, senza eccezione, sottolineando come non siano realmente riuscite a capire che tipo di persona sia Daniele, dato il comportamento che stanno tenendo: “Lo hanno capito veramente molto poco. Lui vorrebbe soltanto un po’ di discrezione e invece sembra soltanto un pollaio”.

Parole che paiono rispecchiare in pieno il sentimento del pubblico, che in studio sottolinea questo pensiero con un grande applauso. Sui social si respira la stessa aria, pare, con i fan del reality che non vorrebbero altro che un sorriso per il giovane concorrente.