“GF Vip”, Oriana Marzoli presa di mira: la minaccia di denuncia

Fonte: IPA Oriana Marzoli

Nella Casa del Grande Fratello Vip il ritorno di Antonino Spinalbese ha riportato in primo piano i difficili rapporti con Oriana Marzoli. Dopo il breve flirt (con annessa notte di passione) avuto tra le mura di Cinecittà, i due concorrenti si sono distaccati e oggi faticano a parlarsi. L’hairstylist, in particolare, non vuole più avere niente a che fare con l’influencer venezuelana e, nel corso di una chiacchierata in cucina, ha rilasciato una dichiarazione clamorosa: “Tempo fa ti volevo denunciare“.

Oriana Marzoli è uno spirito travolgente che, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, sta creando numerose dinamiche e mantenendo alta l’attenzione sul reality. La concorrente venezuelana è stata al centro di numerosi intrecci sentimentali, ultimo il triangolo amoroso con Daniele Dal Moro e Luca Onestini, ma conclusosi con un nulla di fatto. Ma, ritornando con la mente a tempi non sospetti, Oriana ha avuto un breve flirt anche con Antonino Spinalbese, tra baci e coccole sotto le coperte. Ora, però, tra i due è gelo e lo dimostrano soprattutto le parole dell’hairstylist.

Trovatasi in cucina con lui, Oriana gli ha chiesto il procedimento per fare una perfetta tinta per capelli. Antonino però non ha voluto risponderle e, notando l’avvicinamento della coinquilina, ammette: “Tempo fa ti volevo denunciare, secondo te ti faccio i capelli?“. Una risposta che ha gelato la Marzoli, che ha tentato invano di ottenere consigli sul procedimento della tintura. “Non è che puoi avere tutto quello che vuoi qua” la risposta di Antonino.

Quella che sembrava essere una banale richiesta ha invece portato a galla una verità nascosta. Antonino Spinalbese alla fine non avrebbe intrapreso azioni contro Oriana, ma le sue parole lasciano intendere come tra i due ci debba essere la massima distanza.

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli: la rottura del rapporto

Tuttavia Oriana Marzoli, nel tentativo di ottenere un aiuto da Antonino Spinalbese, ha proseguito con la sua opera di convincimento, senza demordere. La posizione del coinquilino è però chiara, sino a quando il suo tono inizia ad inasprirsi con riferimenti a persone terze: “Se tu mi puoi creare o hai un’intenzione di creare un problema tra me e una persona, con me non vai avanti”. Dichiarazioni che destano più di un sospetto e che la coinquilina ha interpretato come un riferimento a Ginevra Lamborghini. “Ma che Ginevra, svegliati Oriana” la reazione dell’hairstylist.

La sfuggente dichiarazione di Antonino è stata interpretata da molti, sui social, come un chiaro riferimento a Belen Rodriguez. Più volte nella Casa Oriana ha tirato in ballo il nome della showgirl nei suoi discorsi con Spinalbese, il quale ha sempre cercato di sviare per non incappare in spiacevoli situazioni.

Le insistenze di Oriana sono state presto messe a tacere, con Antonino che ha palesato l’intenzione di interrompere ogni rapporto con lei. Dopo il breve flirt, il loro legame si è raffreddato e anche dopo il rientro di Spinalbese (uscito temporaneamente dal gioco per questioni di salute) permane tra di loro il gelo più assoluto.