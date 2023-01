“GF Vip 7”, Antonino rientra: l’indiscrezione sul cachet che fa discutere

Fonte: IPA Antonino Spinalbese, rientro al GF Vip tra le polemiche

Quello di ieri sembrava un tranquillo sabato pomeriggio qualunque in quel della Casa del Grande Fratello Vip, sino a quando un freeze ha gelato i concorrenti che, senza poter reagire, hanno assistito al rientro di Antonino Spinalbese.

L’hairstyle aveva lasciato momentaneamente il gioco il 31 dicembre scorso a causa di un intervento per una cisti ma, soprattutto per la gioia di alcune coinquiline (come ad esempio Giaele), finalmente è tornato più in forma che mai.

Antonino Spinalbese torna al GF Vip 7: le polemiche sul cachet stellare

Dopo due settimane durante le quali ha subito un intervento per una cisti e si è dovuto sottoporre a oltre sette giorni di quarantena obbligatoria per scongiurare un’altra ondata di Covid all’interno della Casa, Antonino Spinalbese ha riaperto la porta rossa ed è tornato al Grande Fratello Vip.

Un rientro in grande stile che ha visto freezzare i concorrenti i quali, una volta scongelati, hanno abbracciato l’amico. Spinalbese si è mostrato affettuoso con (quasi) tutti i compagni di gioco anche se non è passato affatto inosservato il mancato abbraccio a Luca Onestini e neanche il caloroso saluto riservato a Nikita, nonostante i dissapori tra i due.

Intanto, fuori dalla Casa il rientro in pompa magna di Antonino ha destato non poche polemiche poiché, secondo alcune indiscrezioni, prima di riprendere il gioco dove l’aveva lasciato l’ex di Belen ha ricontrattato il cachet per la sua partecipazione al reality che pare sia addirittura raddoppiato.

Inoltre, durante le due settimane fuori dal GF in molti hanno sostenuto che Antonino ha riabbracciato la figlia Luna Marì (che ancora non aveva mai rivisto, neanche in video) e sentito spesso al telefono l’amica speciale Ginevra Lamborghini.

Fonte: IPA

Antonino Spinalbese: come ha trascorso i giorni fuori dalla casa e come sta oggi

Nelle scorse puntate del Grande Fratello Vip in prime time su Canale 5, Antonino Spinalbese era in collegamento con lo studio, prima dalla clinica e poi dall’hotel dove è stato in quarantena.

Lo stesso concorrente ha raccontato come ha trascorso i giorni fuori dalla Casa ai suoi coinquilini affermando che dal 31 dicembre al 5 gennaio è stato in clinica per poi essere portato in quarantena.

Seppur visibilmente dimagrito, Spinalbese ha tranquillizzato tutti sottolineando di stare tutto sommato abbastanza bene. “I valori sono rientrati” ha detto “anche se, oltre al pancreas è sopraggiunto qualche altro problema. Purtroppo, non posso mangiare nulla e soprattutto il medico mi ha detto che non dovete stressarmi”.

Nonostante – tra degenza e quarantena – abbia di certo avuto tutto il tempo per guardare la tv, a quanto pare Spinalbese non ha seguito moltissimo le dirette del GF Vip. Come lui stesso ha sottolineato: “Io non so cosa è successo, ho visto solo le cose in puntata e basta”. Di conseguenza, il vippone non sa nulla neanche della lettera che Oriana gli ha scritto a Capodanno. Lettera che non gli è stata mai recapitata ma che non è da escludere venga letta lunedì prossimo in puntata.

Inoltre, se davvero è allo scuro di tutto ciò che è accaduto negli ultimissimi giorni, sarà interessante scoprire come Spinalbese reagirà all’avvicinamento tra la sua ex Oriana e l’amico Daniele Dal Moro.