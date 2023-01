“GF Vip”, Bruganelli provoca Signorini e tre cose che forse vi siete persi e solo noi vi diciamo

Fonte: Video Mediaset Sonia Bruganelli al "GF Vip"

Addii e ritorni in un circolo senza fine che tiene stretto il GF Vip. Alfonso Signorini è tornato su Canale5 con una nuova puntata dello show, nel quale ha riaccolto l’opinionista Sonia Bruganelli, assente per due puntate perché in viaggio negli USA con la sua famiglia. Non solo: il conduttore si è anche collegato con Antonino Spinalbese, in quarantena in albergo in attesa di poter rientrare in gioco. Ma cos’è successo nella puntata del 9 gennaio? Scopriamolo insieme.

GF Vip, la provocazione della Bruganelli per Signorini

Il suo ritorno era atteso da tutti. La moglie di Paolo Bonolis ha ripreso posto sulla sua poltrona da opinionista, che ha lasciato vuota per volare in America dalla sua famiglia, e ha fatto il suo ingresso trionfale pungendo direttamente il padrone di casa. “Alfonso ti ho lasciato che eri una persona seria, leggevi i libri, eri direttore di giornale, ti ritrovo bimbom****ia che fai i balletti su tiktok con la Salemi”.

Il conduttore, ormai abituato al suo carattere, sdrammatizza di fronte a Giulia Salemi che sorride, senza dare troppo peso alle parole ironiche della Bruganelli. Il rapporto tra le due, infatti, non è di certo d’amicizia sebbene si sia sempre mantenuto su un piano civile: tra l’opinionista e la voce del social, colei che raccoglie il sentiment del pubblico non è mai scoccata la scintilla.

GF Vip, Antonino Spinalbese non rientra

L’ex di Belen Rodriguez avrebbe dovuto fare rientro in Casa dopo essere stato ricoverato in ospedale per accertamenti medici. Com’era stato anticipato, però, l’ex hairstylist non era seduto sui divani con i suoi compagni ma ha partecipato in collegamento dall’hotel, dove sta terminando i giorni di quarantena prima di poter tornare in gioco.

Una delusione per molti, che si aspettavano il suo ritorno, ma per la sua riammissione non manca ormai molto. Sembra però che questo ritardo non si a solo dovuto alla convalescenza ma anche a un cavillo sul compenso che avrebbe imposto il prolungarsi del tempo trascorso fuori Casa da Spinalbese. La sua salute è comunque sotto controllo e può riprendere la sua lunga avventura a Cinecittà.

GF Vip, Clizia Incorvaia rientra per Micol

Aveva promesso di stare lontana dal programma per consentire a sua sorella di mostrare il suo carattere, eppure Clizia Incorvaia non ha resistito alla tentazione di ripresentarsi in Casa per prendere le difese di Micol: “Da parte della Murgia c’è tanta malizia. Quando c’è Micol questi atteggiamenti non li ha. Perché, se non c’è malizia, quando c’è Micol questo flirtare non esiste? Mia sorella ti piace veramente o è solo un punto di riferimento a cui appoggiarti? Non sento più la magia iniziale tra voi, qualcosa si è perso. Ti chiedo onestà nei confronti di Micol, che l’ho vista soffrire troppo in questi giorni, un uomo ti deve rovinare il rossetto non il mascara“.

La Incorvaia non avrebbe infatti gradito l’atteggiamento di Nicole nei confronti di Edoardo Tavassi, impegnato da settimane con sua sorella. Micol ha comunque voluto difendersi e fornire la sua versione. Contenta di vedere sua sorella, certo, ma velatamente infastidita per quest’ennesima intromissione: “Sono felicissima di vederti Clizia. Sei stupenda, fantastica. Ma non mi aspettavo di vederti per queste ragioni. In realtà, sul discorso Nicole, non l’ho mai pensato. Te lo giuro. Sono venuti a urlare con il megafono di non fidarmi, ma non ci riesco, non ci credo. Però se tu vieni dall’esterno, un minimo di dubbio adesso mi viene. Edoardo però fa spesso quelle battute”.