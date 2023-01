“GF Vip”, Daniele Dal Moro tradisce Onestini e svela il segreto di Nikita

Fonte: IPA "GF Vip", Luca Onestini contro Nikita: parla Daniele Dal Moro

Al Grande Fratello Vip 7 si fa sempre più turbolento il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon e la Casa sembra spaccata in due. Anche Daniele Dal Moro sembra essersi schierato e la sua posizione è in favore della coinquilina. In Onestini, infatti, non vede un effettivo interesse nell’approfondire la conoscenza con Nikita e, dopo gli alti e bassi fra i due nell’ultimo periodo, ritiene che l’ex tronista trascini avanti questa storia pur di continuare la sua avventura nel reality. Le dinamiche nella Casa di Cinecittà si fanno sempre più coinvolgenti.

“GF Vip”, Daniele Dal Moro attacca Onestini e difende Nikita

Non c’è pace per Luca Onestini e Nikita Pelizon nella Casa del Grande Fratello Vip 7. I loro rapporti sono precipitati sino a un punto di non ritorno, il distacco è ora evidente e non sembra esserci modo di riappacificarsi. Dopo l’iniziale conoscenza e l’interesse che Nikita ha palesato per l’ex tronista di Uomini e donne, il legame si è raffreddato, con Luca che non ha ricambiato l’interesse e con i due coinquilini che si sono sensibilmente allontanati.

Sul turbolento rapporto tra i due Vipponi la Casa sembra essersi schierata, tra chi difende Nikita (come Antonella Fiordelisi e, a sorpresa, Antonino Spinalbese) e chi difende Luca Onestini (tra cui Oriana Marzoli e Sarah Altobello). Spunta però anche la voce di Daniele Dal Moro che, in questo intreccio di dinamiche, prende posizione contro Luca. “Onestini pensa di andare avanti con la ship fasulla, ma vedi quanto dura… Non gliene frega niente di Nikita, lo capisce anche un cieco” ha confessato, come riportato da Il Messaggero.

Daniele, dunque, vedrebbe in Onestini un tentativo di portare avanti il tira e molla con Nikita Pelizon nonostante non provi alcun interesse per lei. E, a suo dire, farebbe questo per proseguire la sua avventura nella Casa e avere ancora qualcosa da dire, come spiega in queste parole: “Svelerò i segreti di tutti, a cominciare dalla fake-storia di Onestini con cui pensa di andare avanti“.

Luca Onestini e Nikita Pelizon: l’evoluzione (in negativo) del loro rapporto

Daniele Dal Moro sarebbe dunque pronto a parlare e a svelare segreti inconfessabili. Le sue parole sanno di “tradimento” nei confronti di Luca Onestini ma suonano anche come un tentativo di difendere Nikita Pelizon in questa intricata situazione. Il rapporto tra Luca e Nikita è ormai precipitato e nemmeno la recente cena privata a 4, organizzata dalla coinquilina e in cui è stato invitato anche l’ex tronista, ha portato a una riappacificazione.

Luca Onestini, che è stato amatissimo ex concorrente del Grande Fratello Vip quando partecipò nell’edizione con Raffaello Tonon, diventato poi suo amico, è ora al centro di infuocate dinamiche sentimentali. Da un lato la situazione di stallo con Nikita, dall’altro l’interesse che Oriana Marzoli ha nutrito nei suoi confronti sino a pochi giorni fa. L’influencer venezuelana ha stretto un solido rapporto di amicizia e complicità con Onestini, presto trasformatosi in un “triangolo amoroso” per il suo interesse per Daniele Dal Moro.

Questa sera, nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, torneranno protagoniste le dinamiche dei concorrenti. E ampio spazio verrà sicuramente dedicato agli intrecci sentimentali più emozionanti e chiacchierati, come quello che vede Luca e Nikita prima complici, ora distanti.