Luca Onestini vince 100mila dollari in tv e trova una nuova fidanzata

Novità nella vita privata dell'ex tronista di Uomini e Donne che dopo aver raggiunto una certa notorietà in Spagna si è fatto conoscere anche in Messico

Fonte: Getty Images Luca Onestini

Luca Onestini sempre più protagonista dei reality show. Non solo in Italia e in Spagna ma anche in Messico. Dove, per inciso, sembra ripetere sempre lo stesso schema (con successo). Infatti anche nel programma tv La Casa de los famosos, una sorta di Grande Fratello, si è classificato al secondo posto (con un montepremi sostanzioso) e ha trovato una nuova fidanzata: Aleska Genesis Castellanos.

Che cosa fa oggi Luca Onestini

Dopo aver raggiunto una certa popolarità in Italia e in Spagna, Luca Onestini è finito sulla tv messicana. Ancora una volta in un reality show, in pratica il genere preferito del modello e influencer che, per il piccolo schermo, ha messo da parte i suoi studi in Odontoiatria.

Negli ultimi mesi l’ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato a La casa de los famosos, dove si è classificato al secondo posto vincendo 100mila dollari.

“Io ho vinto il primo premio, l’amore, che è la cosa più importante. Adesso voglio vivermelo appieno mentre il premio economico mi piacerebbe investirlo qui, dove vorrei costruire la possibilità di guadagnarmi la vita e di costruirmi il futuro qui, negli Stati Uniti“. Nel programma ha infatti conosciuto la bella Aleska Genesis Castellanos.

Per Onestini è praticamente la quarta volta che si innamora davanti alle telecamere. Inizialmente a Uomini e Donne con Soleil Sorge, poi al Grande Fratello Vip con Ivana Mrazova. In Spagna ha invece amato Cristina Porta mentre partecipava a Secret Story.

Ora l’ennesima love story che sembra promettere bene: “Ti ho cercato a lungo… non avrei mai immaginato di trovarti dall’altra parte del mondo. Ma, quando meno te l’aspetti, la vita ti sorprende. E tu… non potevo lasciarti andare!”, ha scritto Onestini condividendo su Instagram alcuni scatti insieme alla nuova fiamma.

Chi è Aleska, la nuova fidanzata di Luca Onestini

Aleska Genesis Castellanos è una modella nata a Barquisimeto, in Venezuela, nel 1991. È diventata nota per aver partecipato ad alcuni concorsi di bellezza e per le sue foto sensuali su Instagram,

Ha preso parte pure a diversi video musicali, tra cui quello di Los Dioses di Anuel AA e Ozuna. Oltre a essere un’influencer e una modella, Aleska è anche profondamente interessata ad aiutare gli altri. Per questo motivo, ha svolto attività di beneficenza per Smile Train Brasile. Ha inoltre rivelato di soffrire di alopecia.

Per un anno, dal 2021 al 2022, è stata legata al noto cantante Nicky Jam. La rottura tra i due è avvenuta in maniera confliuttuale visto che Aleska dopo l’addio ha deciso di vendere la Lamborghini che le ha regalato l’artista.

La ragazza è finita anche al centro della cronaca. A gennaio 2024 è stata fermata all’aeroporto di Città del Messico, accusata di aver orchestrato – insieme alle sorelle – un furto da manuale: tre orologi di lusso spariti nel nulla, per un valore di circa 500mila dollari. A farne le spese sarebbe stato Francisco Javier Rodriguez Borgio, imprenditore del settore casinò ed ex cognato della modella.

Secondo le autorità, la refurtiva sarebbe svanita nel nulla nell’ottobre 2022, ma all’epoca le accuse contro Aleska erano state archiviate. Poi, il colpo di scena: un nuovo mandato di arresto dopo la sua eliminazione al reality show in cui ha conosciuto Luca Onestini. Arresto avvenuto davanti alle telecamere ma poi la modella è stata rilasciata. E ora è determinata più che mai a godersi la sua storia d’amore con l’ex Mister Italia.