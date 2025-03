Luca Onestini flirta con la modella Aleksa nel reality messicano, ma viene arrestata. Cos’è successo

Luca Onestini conquista Aleska in un reality messicano, ma lei finisce in manette in diretta. Tra scandali, accuse e colpi di scena, il caos è servito

Luca Onestini, esperto nel trasformare ogni reality in un palcoscenico personale, ha trovato in Messico il suo nuovo terreno di gioco. Dentro La casa de los famosos, tra sguardi ammiccanti e strategie da vecchia volpe del trash, il bolognese si è avvinghiato ad Aleska Genesis Castellanos, modella venezuelana con più scheletri nell’armadio che follower.

Il pubblico li ha seguiti mentre si scambiavano effusioni davanti alle telecamere, tra baci appassionati e carezze strategiche, finché la storia d’amore da copione non è stata stroncata sul più bello da un colpo di scena incredibile: manette e lacrime in diretta tv.

L’arresto in diretta della fiammo di Luca Onestini

Fine dei giochi, ma non come previsto. Aleska Genesis, fresca di eliminazione, non ha nemmeno avuto il tempo di metabolizzare il verdetto che fuori dagli studi di Telemundo l’aspettava un’accoglienza ben più movimentata. Le telecamere, sempre affamate di colpi di scena, hanno immortalato il momento in cui la modella venezuelana è stata fermata dagli agenti, ammanettata e portata via sotto gli occhi increduli del pubblico. Pianti, urla e caos: un dramma perfetto per la tv che ci fa capire che noi in Italia abbiamo tanto da imparare in fatto di trash (o va bene così). “La produzione sta collaborando con le autorità”, ha dichiarato Telemundo, precisando che prima dell’inizio del programma il suo team legale aveva garantito che tutto fosse in regola. E invece, sorpresa.

Le accuse: un colpo da 500mila dollari

Per Aleska Génesis i guai non sono certo una novità. A gennaio 2024 era già stata fermata all’aeroporto di Città del Messico, accusata di aver orchestrato – insieme alle sorelle – un furto da manuale: tre orologi di lusso spariti nel nulla, per un valore di circa 500mila dollari. A farne le spese sarebbe stato Francisco Javier Rodriguez Borgio, imprenditore del settore casinò ed ex cognato della modella.

Secondo le autorità, la refurtiva sarebbe svanita nel nulla nell’ottobre 2022, ma all’epoca le accuse contro Aleska erano state archiviate. Poi, il colpo di scena: un nuovo mandato di arresto ha riportato il caso sotto i riflettori, e questa volta i polsi della modella si sono ritrovati ben stretti nelle manette. E dentro la Casa de los Famosos Luca Onestini continuava, ignaro, la sua avventura.

La difesa della sorella: “Un complotto”

Michell Castellanos, sorella di Aleska e modella con il dente avvelenato, non ha perso tempo e ha puntato il dito contro Francisco Javier Rodríguez Borgio, definendolo il regista occulto di questa sceneggiata. “È tutta una farsa per screditarci”, ha tuonato su Instagram, lasciando intendere che il suo ex cognato sia l’artefice di un complotto. La modella ha anche rivelato di aver ricevuto messaggi minacciosi poco prima dell’arresto della sorella, alimentando il sospetto che dietro questa vicenda ci sia molto più di un’accusa di furto. Michell, che in passato ha tentato di portare Borgio in tribunale per una causa milionaria (finita male per lei), ora grida all’abuso di potere e giura vendetta social.

Luca Onestini resta nella Casa, tra tensioni e sguardi sospetti

E in tutto ciò Luca Onestini coasa fa? Beh, lui continua a muoversi nella Casa con il solito sorriso da stratega, ma l’aria intorno a lui si è fatta più pesante. C’è chi lo vede come l’ennesimo furbo che sfrutta la situazione per rimanere sotto i riflettori e chi, invece, inizia a storcere il naso.

Il flirt con Aleska si è trasformato in un boomerang mediatico e ora, tra gli inquilini, c’è chi inizia a chiedersi se Onestini sia davvero la vittima di un colpo di scena imprevedibile o se, ancora una volta, abbia saputo giocare le sue carte nel tempismo perfetto.