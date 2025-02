Luca Onestini sbarca nella tv messicana: nuova avventura per l’ex tronista

Ennesimo reality show per il modello e influencer, che sta provando a farsi conoscere anche oltreoceano dopo la popolarità raggiunta in Italia e Spagna

Fonte: IPA Luca Onestini

Che fine ha fatto Luca Onestini? L’ex tronista di Uomini e Donne è sparito dal radar della tv italiana ma non di quella internazionale. Dopo aver raggiunto una certa popolarità in Spagna, è stato infatti ingaggiato in un programma tv messicano. Ancora una volta un reality show, in pratica il genere preferito del modello e influencer che, per il piccolo schermo, ha messo da parte i suoi studi in Odontoiatria. Onestini è nel cast della nuova edizione de La casa de los famosos.

Luca Onestini in Messico ne La casa de los famosos

Luca Onestini è volato in Messico per partecipare a La casa de los famosos. Una sorta di Grande Fratello ma più competitivo e strategico, dove i concorrenti vengono divisi in squadre e bisogna competere per restare l’ultimo concorrente in gara. Chi riuscirà nell’impresa vincerà 200mila dollari mentre il secondo e il terzo classificato si aggiudicheranno rispettivamente 100mila e 50mila dollari.

Con la sua giacca di pelle, da anni vero must have del suo guardaroba, e il suo sorriso smagliante, Luca ha fatto il suo ingresso nel programma. È finito nel Team Acqua insieme all’attore messicano Paulo Quevedo, l’attrice Eruvey de Anda e l’esperto di fitness Carlos Cruz, solo per citarne alcuni.

“Sono un modello, presentatore, influencer, dj e, non potevo dimenticarlo, una star dei reality. E anche se non ci credete, un dentista. State attenti, perché so molto bene come competere in questa casa”, ha detto il 32enne nel suo video di presentazione.

“E oggi sono venuto qui per mostrare un nuovo lato di Luca. Amo le donne, in questa casa farei qualsiasi cosa. Il mio libro preferito? L’arte della seduzione di Luca Onestini, ovviamente; non è in vendita, non preoccupatevi, perché costerebbe troppo”, ha aggiunto con ironia.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha quindi confermato di essere single. Ma potrebbe innamorarsi davanti alle telecamere dello show messicano, come accaduto in passato con Ivana Mrazova, conosciuta al Grande Fratello Vip, e Cristina Porta, la giornalista e conduttrice incontrata a Secret Story, altro reality show spagnolo. Senza dimenticare il breve flirt con Soleil Sorge sbocciato alla corte di Maria De Filippi.

Luca ha seguito le orme del fratello minore Gianmarco, visto qualche anno fa al Grande Fratello di Barbara D’Urso e a La Pupa e il Secchione, che due anni fa prese parte al reality show messicano Los 50, sempre su Telemundo, rete dove viene trasmesso La casa de los famosos. Gli Onestini stanno facendo dunque il possibile per farsi conoscere anche in America Latina.

Luca Onestini e la passione per i reality show

Nel curriculum di Luca Onestini tanti e diversi reality show. Il primo è stato Temptation Island, dove è stato tentatore nel 2016, tre anni dopo aver vinto il titolo di Mister Italia. È stato tronista a Uomini e Donne e nel 2017 è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, partecipando alla mitica seconda edizione che ha visto trionfare Daniele Bossari.

Ha raggiunto un discreto successo in Italia, dove ha iniziato a lavorare come modello, influencer, dj e speaker radiofonico. Poi la scelta di volare in Spagna, dove ha partecipato ad altri reality show che gli hanno regalato una certa notorietà. L’ultima esperienza è stata quella di Gran Hermano Duo. Ora il salto in Messico, in cui Luca crede molto.